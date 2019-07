DISTRIBUTION-Ocado confiant pour sa croissance malgré l'incendie d'un entrepôt

9 juillet (Reuters) - Ocado, spécialiste britannique de la distribution en ligne, a annoncé mardi une chute de près de moitié de son bénéfice brut au premier semestre, en raison notamment d'une baisse de ses capacités due à la destruction de son principal centre automatisé dans un incendie en février.

Ocado, qui a aussi souffert de changements comptables ayant entraîné une révision des résultats du premier semestre 2018, a réalisé sur les 26 semaines au 2 juin un bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 18,7 millions de livres (20,8 millions d'euros), en baisse de 46% sur un an. La croissance du chiffre d'affaires a été de 9,7% et l'incendie à l'entrepôt d'Andover, dans le sud de l'Angleterre, a eu un impact estimé à 2% des ventes.

Le groupe s'est néanmoins dit confiant dans ses prévisions. "Nous n'avons jamais eu autant d'opportunités de croissance qu'aujourd'hui", a dit son directeur général, Tim Steiner. (Service Entreprises)