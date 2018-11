DISTRIBUTION : le Cyber Monday pourrait faire bondir les ventes en ligne aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Cyber Monday pourrait faire bondir les ventes en ligne aux Etats-Unis, selon Adobe Analytics, qui suit les transactions de 80 des 100 principaux détaillants en ligne aux États-Unis, comme Walmart ou encore Amazon. Celui-ci s'attend à ce qu'elles atteignent 7,8 milliards de dollars, soit près de 18 % de plus que l'an dernier, un nouveau record. Et ce, à l'image du Black Friday, qui a généré 6,22 milliards de dollars de ventes en ligne, soit un nouveau record avec 23,6 % de plus qu'il y a un an.Ce fut également le premier jour de l'histoire où plus de 2 milliards de dollars de ventes ont été réalisées à partir de smartphones a précisé Adobe : 33,5% des ventes de commerce électronique vendredi provenaient d'appareils mobiles, comparativement à 29,1% en 2017.