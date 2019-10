Communiqué

Lundi 28 octobre 2019

DLSI et la ALL IN TENNIS ACADEMY poursuivent l'aventure !

Le Groupe DLSI est fier d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec le centre de formation et d'entraînement de haut niveau dirigé par Thierry Ascione.

Déjà « Partenaire Emploi » de trois tournois ATP 250 (Open 13, Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes et Moselle Open) et soutien du jeune joueur mosellan Ugo Humbert, le Groupe DLSI consolide ainsisa position au sein du tennis français.

Initié en septembre 2015, ce partenariat a pour principale vocation de contribuer à la formation de futurs champions. Le Groupe bénéficiera également d'unefortevisibilité sur l'ensembledes supports de communication de l'académie (visibilité terrains, textile coachs/joueurs et identité visuelle). Tout au long de l'année et lors des grands tournois français, de nombreuses opérations clients seront organisées.

La formation constitue l'un de nos engagements forts au quotidien. Dans l'univers du tennis français, la ALL IN ACADEMY fait aujourd'hui figure de référence en la matière. De plus, les résultats sont au rendez-vous et les projets de développement sont nombreux. Au cœur de cette dynamique ultra-positive, il était donc naturel de poursuivre notre engagement » souligne Thierry DOUDOT - Président du Directoire.

En renouvelant son soutien à la ALL IN ACADEMY, le Groupe DLSI réaffirme son attachement aux valeurs sportives et humaines.

À propos de DLSI :

Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agences positionnées sur l'ensemble du Grand Est de la France, de Dunkerque à Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne.

Présents dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intéri m.

Coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 230,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

Contact DLSI :

Communication : Jean-Guillaume ROYER / Maël LE NINAN - communication@groupedlsi.com Suivez notre actualité en direct :

DLSI

Avenue Jean-Eric Bousch - CS 40163 I 57603 Forbach cedex I France

Tél : +33 3 87 88 12 80 I Fax : +33 3 87 88 11 70 I www.groupedlsi.com