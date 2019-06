Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DNCA Finance annonce l’arrivée de David Tissandier en tant que Gérant Allocataire / Responsable de la Multigestion. Agé de 45 ans, David Tissandier est diplômé d'un Master Ingénierie Economique Option Finance et d'un Mastère Spécialisé en Finance et Organisation des Opérations de Marché de SKEMA Business School. David a 19 ans d'expérience en analyse financière d'OPCVM.Il débute sa carrière en 2000, au sein de la Banque du Louvre puis HSBC Private Bank France en qualité d'analyste /gérant, et responsable d'une équipe de 3 gérants.En 2006, il intègre la Française des Placements comme gérant au sein de l'équipe de gestion diversifiée. En 2016, il en devient le responsable et dirige 6 analystes gérants. L'ensemble gère 3 milliards d'euros d'encours et chapeaute l'activité de sélection et d'allocation pour une clientèle aussi bien d'institutionnels, de CGP que de réseaux.