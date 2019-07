DNCA Finance recrute un nouveau gérant à la global macro

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DNCA Finance, affilié de Natixis Investment Managers, a recruté un nouveau gérant. Agé de 35 ans, Fabien Georges est titulaire d'un Master I en économie appliquée et d'un master II gestion d'actifs 222 de l'université de Paris. Fabien Georges a débuté sa carrière chez Avenir Finance IM en 2007 dans la gestion diversifiée. En 2011 Il entre dans le groupe La Française AM au sein duquel il exerce diverses responsabilités en gestion et en ingénierie financière.En 2014, il arrive chez Groupama SA comme gérant de portefeuilles qu'il quitte un an plus tard pour Convictions AM où il occupe un poste de gérant de fonds flexibles multi classes d'actifs.En juin 2019, il rejoint DNCA Finance dans l'équipe Performance Absolue Obligataire, en tant que gérant.