DNCA recrute une gérante crédit 0 21/09/2020 | 17:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Auparavant, elle était gérante sénior High Yield chez Amundi de 2005 à 2010.



Diplômée de l'Ecole Normale Supérieure en 2002, d'un Master en Finance de Paris-Dauphine et CFA charterholder, Nolwenn Le Roux dispose d'une solide expérience de plus de 20 ans sur le marché du crédit, avec une expertise spécifique sur le marché du High Yield.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal DNCA Finance a annoncé l’arrivée de Nolwenn Le Roux, au poste de gérante crédit. Aux côtés de Philippe Champigneulle, et Romain Grandis, elle apportera son expertise reconnue en matière de crédit et d’obligations High Yield européennes sur les fonds Eurose et DNCA Invest Eurose, et Alterosa à compter du 21 septembre 2020. Avant de rejoindre DNCA, Nolwenn Le Roux a travaillé pendant 9 ans chez Natixis AM puis Ostrum Asset Management où elle dirigeait les équipes de gestion High Yield, Convertible et Total Return.Auparavant, elle était gérante sénior High Yield chez Amundi de 2005 à 2010.Diplômée de l'Ecole Normale Supérieure en 2002, d'un Master en Finance de Paris-Dauphine et CFA charterholder, Nolwenn Le Roux dispose d'une solide expérience de plus de 20 ans sur le marché du crédit, avec une expertise spécifique sur le marché du High Yield. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMUNDI -3.15% 59.9 -11.52% NATIXIS -7.52% 1.993 -45.55% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue