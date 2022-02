DP World enregistre une hausse de 9,4 % des volumes de conteneurs en 2021

DP World a déclaré avoir traité 77,9 millions de conteneurs d'expédition dans l'ensemble de son portefeuille, les régions Asie-Pacifique et Inde, et Amériques et Australie enregistrant toutes deux une croissance à deux chiffres.

Le président du conseil d'administration, Sultan Ahmed bin Sulayem, a déclaré que le début de l'année 2022 avait été encourageant et que DP World s'attendait à ce que le portefeuille " continue de générer de la croissance ".

Mais il a également déclaré que la pandémie, les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'inflation croissante et l'incertitude géopolitique "pourraient continuer à entraver la reprise économique mondiale."