DPAM : Alexander Roose devient CIO Fundamental Equity

'' Nous avons une immense dette envers Guy et elle ne pourra être honorée qu'en préservant son héritage et en maintenant son niveau d'excellence. Il a eu un impact durable qui guidera la philosophie d'investissement de DPAM pour les années à venir " a déclaré Hugo Lasat, CEO de DPAM.





Degroof Petercam Asset Management (DPAM) a annoncé la succession de son responsable des investissements (CIO) Fundamental Equity. Dans ce cadre, Guy Lerminiaux passera officiellement les rênes de DPAM Fundamental Equity à son collègue, Alexander Roose. Il transmettra également la responsabilité des stratégies actions européennes et de la zone euro à son cogérant actuel Koen Bosquet, CFA.'' Nous avons une immense dette envers Guy et elle ne pourra être honorée qu'en préservant son héritage et en maintenant son niveau d'excellence. Il a eu un impact durable qui guidera la philosophie d'investissement de DPAM pour les années à venir " a déclaré Hugo Lasat, CEO de DPAM.