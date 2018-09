DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable : toujours un moyen judicieux d'investir dans la dette en monnaie locale

Degroof Petercam Asset Management (« DPAM ») poursuit son offre de placements durables à travers le très performant fonds DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable, dont l'objectif est d’investir sur les marchés de la dette des pays émergents avec un filtre de durabilité, et ce tout en évitant des pays non démocratiques.



À ce jour un total de 19 pays sont exclus de ce fonds (Gabon, Qatar, Biélorussie, Bahreïn, Azerbaïdjan, Russie, Kazakhstan, Rwanda, Émirats arabes unis, Viêtnam, Arabie Saoudite, Chine, Angola, Éthiopie, République démocratique du Congo, Cameroun, Oman, Venezuela et Égypte). Ce fonds combine la longue tradition de DPAM dans les placements durables, qui remonte à 2002, avec l'objectif de balancer le risque et le rendement. Ce processus repose sur une analyse fondamentale des perspectives économiques, politiques et financières, ainsi que sur une évaluation complète des risques des pays émetteurs d'obligations. DPAM gère plus de 3,3 milliards d'euros de portefeuilles basés sur les critères de durabilité (au 31 août 2018).



Le fonds est géré par Michaël Vander Elst et Carl Vermassen, gestionnaires de fonds d'obligations des marchés émergents. Ophélie Mortier, stratégiste en investissements responsables chez DPAM, commente : « Aujourd’hui, nous disposons pour le modèle des économies émergentes de cinq années d’observation et de maturité acquise qui permettent de mettre en avant certaines conclusions.

Tout d’abord, il faut noter l’amélioration constante du modèle depuis sa création en 2013. D’une part, grâce à l’amélioration des données disponibles et de leur qualité – notamment en conséquence des Objectifs du millénaire prédécesseurs des objectifs de développement durable. Et, d’autre part, grâce à la maturité acquise par un modèle en permanente amélioration, en particulier à travers les discussions et débats au sein de notre groupe de réflexion, le FISAB, avec nos experts externes.

Nous avons donc augmenté au fil des ans le nombre de critères au sein des différentes dimensions de durabilité et, par conséquent, le nombre de sources d’informations objectives et indépendantes sur les différentes questions ».





L’objectif de ce fonds est d’éviter les émissions obligataires de pays qui ne respectent pas les cinq dimensions de la durabilité (en se basant pour cela sur des données actualisées et objectives fournies par des organismes indépendants tels que l'Organisation Mondiale de la Santé, la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement). Ces cinq dimensions sont : l'éducation, la démocratie et la transparence, l'empreinte écologique, la santé de la population et la répartition de la richesse, la croissance économique et la compétitivité.



Ophélie Mortier, stratégiste en investissements responsables chez DPAM, commente : « La stratégie continue de montrer une optimisation du rendement et du risque. L’analyse de durabilité des pays permet clairement une identification des risques et des opportunités d’investissement, qui repose sur une approche holistique et fondamentale, indépendante des indices de marché. Dans les périodes volatiles, le filtre apporte une contribution plus importante en raison de son profil relativement défensif. »



Michaël Vander Elst et Carl Vermassen ajoutent : « Nous croyons au développement durable, à la monnaie locale et aux marchés frontières. Nous pensons que ces aspects sont si fondamentaux dans le cadre des obligations des marchés émergents que nous avons décidé de les intégrer dans le fonds. Les avantages à long terme de la durabilité ne sont pas seulement liés au sentiment de bien agir d’une façon juste. Nous croyons que celle-ci nous permet de saisir les moteurs à long terme du développement sociétal, qui sont tout aussi importants pour un développement économique équilibré à long terme. Les monnaies locales ne sont pas seulement les marchés incontournables de l'avenir ; elles allient, dès à présent, une bonne rentabilité à une meilleure liquidité. Nous croyons fermement à l'amélioration que les marchés frontières apportent en réduisant sensiblement la volatilité et en augmentant le rendement au niveau d'un portefeuille complet de dette d’un marché émergent ».



Ce fonds se concentre sur les obligations en monnaie locale, avec un maximum de 30% en obligations en devises fortes. En règle générale, le nombre de pays du fonds se situe entre 25 et 30. L’objectif de ce fonds est d’être totalement investi et la pondération maximale visée par pays est de 15 %. Ce fonds est une solution défensive pour investir sur les marchés de l’avenir, pour la plupart en devise locale, avec un filtre de durabilité qui améliore le rapport entre risque et rendement.





Relations presse :



Jurgen Vluijmans (0032 22 87 93 28 / j.vluijmans@degroofpetercam.com)

Michele Caracciolo (0041 77 410 35 60 /mcb@agencecrp.ch)



À propos de Degroof Petercam Asset Management



Degroof Petercam Asset Management (DPAM) est une société indépendante de gestion active de placements faisant partie d’un groupe familial fondé en 1871. DPAM est un investisseur durable, pionnier et innovant dans le secteur de l’investissement durable et responsable. La société intègre les exigences ESG à toutes les catégories d’actions et thématiques d’investissement et est également un propriétaire actif. DPAM met fortement l’accent sur la recherche avec des équipes d’analyse fondamentale et quantitative en interne qui interagissent les unes avec les autres afin de soutenir les activités de gestion active des placements. DPAM gère des fonds d’investissement ainsi que des mandats discrétionnaires au nom de ses clients institutionnels. DPAM fournit des services sur mesure à plus de 250 investisseurs institutionnels, dont des fonds de pension, des organisations à but non lucratif et gouvernementales, des compagnies d’assurance, des fondations et des universités. DPAM gère une large palette de fonds d’investissement (AIF et UCITS domiciliés au Luxembourg et en Belgique) en cherchant la meilleure performance possible. Les fonds de DPAM sont distribués à travers toute l’Europe par un réseau international de partenaires tels que des banques commerciales et privées et des compagnies d’assurance. DPAM se distingue par des antécédents de rendement soutenus sur des solutions d’investissement long-only couvrant différents domaines d’expertise. La société gère plus de 33 milliards d’euros (chiffres de décembre 2017) avec 130 professionnels de l’investissement.



Information importante :

Ce document est uniquement fourni à titre d'information et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou d'un service. Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait illégale. Le présent document ne contient pas de recommandations ou de conseils personnalisés et ne vise pas à remplacer les conseils d'un professionnel en matière de placement dans des produits financiers. Avant de conclure une transaction, l'investisseur doit examiner attentivement l'adéquation d'une transaction à sa situation particulière et, si nécessaire, obtenir des conseils professionnels indépendants en ce qui concerne les risques, ainsi que les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et comptables. Un rendement passé n'est pas une garantie de rendement actuel ou futur. Ce document appartient à DPAM et est adressé à son destinataire exclusivement pour son usage personnel. Il ne peut être reproduit (en tout ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à d'autres fins sans l'autorisation par écrit préalable de DPAM. Ce document contient les opinions de DPAM à sa date d'émission.