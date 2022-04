DPAM dépasse les 50 milliards d'euros d'encours

DPAM a franchi une étape importante en atteignant 50,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion, soit une augmentation de plus de 15 %. 1,3 milliard d'euros provient de nouveaux investissements nets de ses clients et partenaires, ce qui vient renforcer un effet de marché positif. Les actifs sous gestion durables du gestionnaire d'actifs ont augmenté de 28,8 %, en passant de 15,3 milliards d'euros à 19,7 milliards d'euros.



La société a bénéficié d'une collecte importante pour ses stratégies actions, et plus précisément pour les stratégies mondiales et européennes.



Peter De Coensel, CEO de DPAM : " Les résultats de 2021 confirment une fois de plus que l'accent mis sur des solutions actives, durables et fondées sur la recherche continue d'offrir une excellente base pour nos stratégies d'investissement. C'est avec l'ambition de faire passer DPAM au niveau supérieur que nous avons entamé 2022 et que nous avons élevé la technologie et l'innovation au rang de sujets prioritaires à l'échelle de l'entreprise. À ce titre, nous voulons être et rester le partenaire de référence de nos clients en matière de solutions d'investissement durables adaptées au monde numérique. "