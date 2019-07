DRIVECO et 5COM joignent leurs expertises dans les solutions de recharge pour véhicules électriques

Le groupe 5COM, spécialiste de l’installation d’infrastructures techniques pour l’énergie et les télécoms, et DRIVECO, concepteur et exploitant de solutions complètes de recharge pour véhicules électriques, annoncent un partenariat industriel pour accompagner les professionnels et le grand public dans le déploiement des infrastructures de recharge.

À travers cette annonce majeure, les deux partenaires renforcent l’offre « clé-en-main » sur tout le territoire français, à toutes les étapes allant de l’audit à l’exploitation des bornes. Cette offre garantit la mise en place de l’infrastructure adaptée dans le budget optimal, ainsi que les subventions ADVENIR à hauteur de 40% de l’investissement. La proposition intègre :

· Conseil et études,

· Construction et installation,

· Subventions et garanties,

· Exploitation et assistance.

DRIVECO et 5COM solidifient ainsi leur positionnement comme référents sur le marché des solutions de recharge pour véhicules électriques.

Maxime BERREBY, Président de 5COM « Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat qui nous permet de conjuguer nos expertises et de faire la différence sur le marché de la mise en œuvre de bornes de charge IRVE. DRIVECO est un acteur de premier plan qui a su concevoir et développer des produits performants et financièrement compétitifs. Nous allons investir massivement pour devenir son partenaire référent à l’échelle nationale. »

Ion LEAHU-ALUAS, Directeur Général de DRIVECO « Grâce à cette entente, DRIVECO déjà leader dans la mobilité électrique verte, dispose d’une approche du marché français plus robuste encore. Des centaines de techniciens répartis sur le territoire confèrent efficacité, réactivité et agilité face aux demandes en forte croissance. »