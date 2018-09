DS Investment Solutions annonce la commercialisation de 2 fonds « overlay »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DS Investment Solutions a annoncé la commercialisation d’une gamme de fonds « overlay » à destination de la clientèle retail et institutionnelle. Elle est composée, à ce jour, de deux fonds actions aux stratégies différentes. Solys O'IncoM investit dans les actions internationales " à haut dividende ". Les entreprises sont sélectionnées selon trois critères : indicateurs de croissance, de valorisation et de dividendes.Solys O'IncoM investit dans les actions internationales " à haut dividende ". Les entreprises sont sélectionnées selon trois critères : indicateurs de croissance, de valorisation et de dividendes.O'SmartE investit dans les actions européennes " à fort potentiel ". Les entreprises sont sélectionnées selon trois critères : indicateurs de croissance, de valorisation et de rentabilité.Cette gamme de fonds résulte de la collaboration de trois acteurs reconnus et combine l'expertise de VIA AM en matière de stratégie d'investissement actions; l'expérience de Société Générale Corporate & Investment Banking en matière d'implémentation de stratégies de couverture à la baisse du marché et d'amélioration du rendement et le savoir-faire de DS Investment Solutions pour la distribution de fonds.