DS Smith : Tecnicarton renforce son engagement dans l'économie circulaire et propose des solutions pour la revalorisation des déchets

Elle fournit à CMPlastik des emballages pour le dépôt et le stockage des bouchons en plastique qui deviendront du mobilier urbain



DS Smith Tecnicarton renforce son engagement dans l'économie circulaire et la revalorisation des déchets. La société fournit à CMPlastik, une entreprise spécialisée dans le développement de projets de transformation pour les entreprises et les institutions à partir de plastique recyclé et recyclable, une solution d'emballage pour collecter, stocker et transporter les bouchons en plastique qui seront ensuite transformés en mobilier urbain.

Il s'agit d'un tecnikit en carton ondulé de grandes dimensions composé par une palette, un corps et un couvercle. Ces emballages sont placés dans les écoles afin que la communauté éducative puisse déposer les bouchons en plastique des bouteilles qu'elle n'utilise plus. Lorsque la boîte est pleine, elle est collectée et remplacée par une boîte vide. Comme il s'agit d'un emballage très résistant, ce même conteneur est utilisé pour transporter les déchets jusqu'à l'usine de revalorisation.

De plus, cette solution d'emballage est livrée pliée et empilée. Cet emballage prend peu de place lorsqu'il n'est pas utilisé et est facile à transporter et à distribuer. Il est facile à assembler, ainsi le remplacement de l'emballage peut être effectué directement sur le point de collecte et par une seule personne.

Ces bouchons sont traités par la société CMPlastik pour les reconvertir en plastique et fabriquer du mobilier urbain, notamment des bancs qui seront installés par la suite dans les cours de ces écoles.

DS Smith Tecnicarton possède une vaste expérience dans le domaine de la collecte, de la récupération et du recyclage des déchets, fournissant des solutions d'emballage adaptées au type de circuits, tant internes qu'externes, que ce marché exige.

Du point de vue de la durabilité, étant un emballage en carton, ce dernier est respectueux de l'environnement et favorise l'économie circulaire, puisqu'il s'agit d'un matériau naturel, renouvelable, 100 % recyclable et biodégradable.

Comme l'affirme Tamara Gutiérrez, PDG et responsable des projets chez CMPlastik, « l'un des principaux défis logistiques de notre projet 'Reto Tapones' était de concevoir un transport accessible aux enfants et aux personnes âgées, ainsi que robuste et pratique. DS Smith Tecnicarton a su transformer notre idée en ce produit ».