DS Smith : Zéro émission nette d'ici 2050

Aujourd'hui, nous annonçons une série d'objectifs climatiques ambitieux. Il s'agit notamment d'un objectif scientifique qui exige une réduction d'au moins 40 % des émissions de CO2 par tonne de produit d'ici 2030, par rapport aux références de 2019, et de l'engagement d'atteindre zéro émission nette* d'ici 2050.



Ces objectifs seront validés par l'initiative 'Science Based Targets ** comme étant conformes aux objectifs de l'accord de Paris. Pour souligner davantage notre ambition et notre engagement, nous annonçons également notre adhésion à UN's Race to Zero.

Je suis ravi que DS Smith ait rejoint 'UN's Race to Zero' des Nations unies. C'est formidable de voir une entreprise qui s'est fixée un objectif ambitieux pour 2030 et qui s'est engagée à atteindre l'objectif 'zéro émission' d'ici 2050. DS Smith fait de grands progrès par rapport à ses précédents objectifs de réduction des émissions de carbone, en relevant les défis associés à la décarbonisation du secteur du papier et de l'emballage. Les entreprises jouent un rôle clé dans la transition du Royaume-Uni vers une économie à faible émission de carbone. Plus de 40 entreprises du FTSE100 ont signé la 'UN's Race to Zero' des Nations unies et j'espère que cette annonce incitera d'autres entreprises du secteur à agir.



- Andrew Griffith MP, former business advisor to the PM and current UK Net Zero Business Champion