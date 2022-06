DSM-Firmenich précise la composition de sa direction générale

Zurich (awp) - Le géant genevois des arômes et parfums Firmenich et le spécialiste néerlandais de la nutrition DSM, dont la fusion a été annoncée fin mai, dévoilent un peu plus les nom des membres de sa direction.

Sarah Reisinger, chez Firmenich depuis 2018, dirigera le réseau mondial de quinze installations de recherche et développement, selon le communiqué conjoint paru lundi. La division Parfumerie et Beauté sera pilotée par Ilaria Resta, actuellement présidente de la parfumerie du genevois.

Trois vice-présidents exécutifs de DSM seront aussi en place: Patrick Niels à la tête de l'activité combinée liée au goût et à la nutrition, Philip Eykerman chargé de la santé, de la nutrition et des soins et Ivo Lansbergen pour la santé et la nutrition animales.

Mieke Van de Capelle et Jane Sinclair, respectivement directrice des ressources humaines et directrice juridique et conformité de Firmenich, seront aussi intégrées à l'organigramme.

Ces futurs membres de DSM-Firmenich travailleront aux côtés des co-directeurs généraux Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, actuellement en poste chez DSM, et d'Emmanuel Butstraen (Firmenich), qui supervisera la fusion, ont confirmé les deux entreprises qui organisent à Paris une journée des investisseurs.

Les équipes de direction existantes "resteront inchangées jusqu'à l'achèvement de la fusion", prévu pour le premier semestre 2023.

ck/jh