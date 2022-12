DWS achève la clôture du transfert de sa plateforme d'investissement digitale 05/12/2022 | 11:29 Envoyer par e-mail :

Le groupe DWS a finalisé la clôture du transfert de sa plateforme d'investissement digitale dans le cadre de son partenariat avec BlackFin Capital Partners (BlackFin) qui avait été annoncé le 5 octobre 2021. Comme prévu, DWS détiendra une participation de 30 % dans la nouvelle société.Le partenariat stratégique à long terme convenu avec BlackFin a pour but de faire évoluer la plateforme d'investissement digitale vers un éco-système de plateforme qui offre des solutions et des services d'investissement digitaux complets aux partenaires de distribution, aux investisseurs institutionnels et aux clients particuliers. L'objectif est d'adapter encore mieux la plateforme d'investissement numérique - qui opère dès à présent sous le nom de MorgenFund - aux opportunités offertes par le marché des plateformes, qui connaîtra à l'avenir une évolution rapide sous l'effet des nouvelles technologies.

