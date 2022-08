DWS annonce l’acquisition de son premier immeuble résidentiel « build to rent » en état futur d’achèvement, auprès d’Emerige en co-promotion avec Sequano résidentiel et DG Group, pour le compte de l’un de ses fonds sous gestion. Avec cette acquisition, DWS a réalisé ou sécurisé pour plus de 220 millions d’euros de transactions en France en 2022 et porte ses actifs immobiliers sous gestion en France à plus de 2,3 milliards d’euros.