DWS élargit sa gamme de fonds d'obligations corporates durables

DWS Invest ESG (Environmental, Social and Governance) Euro Corporate Bonds est un nouveau fonds commun de placement durable axé sur les obligations corporate investment grade de la zone euro. La direction du fonds DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds applique les exclusions habituelles du marché pour les secteurs controversés et pour les entreprises qui violent le Pacte mondial des Nations Unies.En outre, une approche basée sur le " best-in-class " est adoptée. Cette approche est axée sur une variété d'indicateurs ESG individuels et se concentre explicitement sur la réduction des émissions de CO2.