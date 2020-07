DWS et Northwestern Mutual Capital : partenariat stratégique concernant les marchés privés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DWS et la division spécialisée marchés privés de Northwestern Mutual, Northwestern Mutual Capital (NMC), ont annoncé la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à identifier et à développer des opportunités sur les marchés privés. NMC investit sur les marchés privés depuis plus de 40 ans, et ce partenariat représente un complément important à l'offre de DWS en matière d'actifs réels pour les investisseurs institutionnels.Grâce à ce partenariat, NMC va développer ses actifs pour le compte de tiers et se diversifier davantage en collaboration avec l'équipe mondiale de DWS chargée du private equity.Pour DWS, ce partenariat représente un vecteur de forte croissance pour ses activités, car les investisseurs se tournent de plus en plus vers les stratégies de private equity."Les relations privilégiées entre NMC et DWS, associées à la demande de stratégies alternatives différenciées de la part de la clientèle institutionnelle mondiale de DWS, font de ce partenariat une prochaine étape claire et logique pour notre entreprise", a déclaré Mark McDonald, Global Head of Private Equity chez DWS.