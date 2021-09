Xtrackers et DWS lancent une gamme de dix ETF sectoriels ESG sur les actions européennes, qui répliquent les indices MSCI. Neuf ETF Xtrackers sectoriels existants viennent d’être convertis en indices sous-jacents MSCI filtrés ESG. Avec le lancement en juin 2021 du Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF 1C, une gamme de dix ETF Xtrackers sectoriels sur actions européennes ESG Screened a été créée.



Les produits offrent une exposition aux secteurs suivants : communication, consommation de biens non-essentiels, énergie, financières, santé, industrie, technologies de l'information, utilities, matériaux et consommation de base.



" Ces produits sont les premiers ETF sectoriels actions ESG sur le marché européen et ont été catégorisés article 8 en vertu du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l'Union européenne ", souligne le gestionnaire d'actifs.