DWS mise sur les actions et les obligations chinoises

En Chine, les perspectives sont fondamentalement très positives, tant pour les actions que pour les obligations, estime Sean Taylor, CIO de DWS pour la région Asie-Pacifique. Les marchés actions ont déjà enregistré de très bons résultats en 2020, grâce aux valeurs de croissance des secteurs du commerce électronique et de l'internet. En 2021, DWS se concentre davantage sur les actions cycliques et les actions de valeur, dont le potentiel est plus important cette année.



À moyen terme, le gérant considère que les perspectives des entreprises chinoises du secteur technologique et du e-commerce ainsi que les entreprises des secteurs de l'éducation et de la consommation sont très prometteuses. De nombreuses entreprises dans ces domaines devraient bénéficier de la poursuite de l'expansion de la Chine dans la nouvelle économie.



Toutefois, DWS voit également des opportunités dans les obligations. Les rendements d'environ 3 % des obligations d'État sont un bon argument dans le contexte actuel de faiblesse des taux d'intérêt. En outre, le gérant considère que le risque de fortes fluctuations monétaires est faible. Une estimation qui ne se vérifie en aucun cas pour tous les marchés émergents prometteurs.



Autre point intéressant : des obligations d'entreprises sélectionnées qui ont une prime de rendement importante par rapport aux obligations d'entreprises américaines comparables.



La politique, en particulier la relation avec les États-Unis, reste un facteur d'incertitude. La nouvelle administration du président américain Biden ne prendra probablement pas de gants avec la Chine et abordera de manière critique la question de la démocratie.



Toutefois, ses actions seront probablement beaucoup plus prévisibles que celles de l'administration précédente.



La concurrence et l'équilibre des pouvoirs détermineront une fois de plus les relations entre les deux grandes puissances cette année. Mais il devrait être clair pour tout le monde que le buffle chinois est un concurrent sérieux, maintenant et à l'avenir.





