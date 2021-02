DWS nomme Joe Kiwan directeur des ventes pour le Moyen-Orient et l'Afrique 02/02/2021 | 16:32 Envoyer par e-mail :

DWS a annoncé la nomination de Joe Kiwan au poste de directeur des ventes pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Basé à Paris, Joe Kiwan, de nationalité franco-libanaise, sera chargé de développer la présence de DWS dans la région Moyen-Orient – Afrique (MEA), en mettant l'accent sur les stratégies actives et alternatives, alors que les clients continuent de se concentrer sur la surperformance dans un environnement de taux d'intérêt bas.



"Joe Kiwan, qui parle couramment l'arabe et possède une grande expertise et une solide expérience dans le secteur de la gestion d'actifs dans cette région du monde, sera placé sous la direction d'Olivier Dubost de Cadalvène, directeur de DWS en France et responsable de la zone MEA", indique DWS.



Avant de rejoindre DWS, Joe Kiwan a passé huit ans chez TOBAM, un gestionnaire d'actifs spécialiste du quant et pionnier de l'investissement smart beta, au sein duquel il a dirigé des activités de développement commercial au Moyen-Orient, en Suisse, en Italie et en Espagne.











