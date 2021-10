Dailymotion Advertising confie la monétisation de son nouveau format audio en exclusivité à Targetspot

Regulatory News:

AudioValley (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY), leader et pionnier de l’audio digital, annonce la signature d’un contrat d’exclusivité international entre sa filiale Targetspot et Dailymotion Advertising pour la commercialisation de son nouveau format publicitaire audio roll, sur quatre marchés majeurs.

Targetspot commercialise les Audio Rolls de Dailymotion, un nouveau format publicitaire audio digital. Une reconnaissance claire pour la technologie développée par Targetspot dans le domaine de l'audio digital sur un nouveau format innovant, l'insertion de l'audio dans le domaine de la vidéo sur internet.

L’accord d’exclusivité internationale signé avec Dailymotion porte sur quatre territoires clés : France, Allemagne, Espagne et le Royaume-Uni.

« Dès nos premières discussions avec les équipes de Dailymotion Advertising, nous avons réalisé l’immense potentiel de l’inventaire publicitaire qui est consommé en audio digital. Les nouvelles audiences que nous allons cibler grâce à notre technologie propriétaire – via un large éventail de possibilités publicitaires offertes aux annonceurs – aura un effet très positif sur nos performances commerciales dans plusieurs pays », Alexandre Saboundjian, CEO et fondateur d'AudioValley.

L’audio ad, compagnon idéal des vidéos Dailymotion

Dailymotion est le 2e acteur mondial à miser sur la puissance des audio ads, après YouTube. La filiale du groupe Vivendi regroupe aujourd’hui un puissant écosystème international de 2.500 éditeurs partenaires et compte plus de 350 millions d'utilisateurs uniques sur base mensuelle.

Capitalisant sur une très forte progression de la consommation de streaming audio au sein de ses utilisateurs, Dailymotion Advertising lance un nouveau format publicitaire audio. Baptisé Audio Roll, il est accessible en exclusivité via Targetspot, à la fois en direct et en programmatique.

« Dans un contexte, où les internautes consomment de plus en plus de contenus vidéos, donner aux annonceurs la capacité de cibler un vidéonaute avec un format audio en complément des canaux audio traditionnels, leur permet de couvrir l’ensemble du user-journey et de multiplier ainsi la portée de leurs campagnes », souligne Bichoi Bashta, Chief revenue and business officer Dailymotion Advertising.

L’adtech développée par Targetspot représente aujourd’hui un écosystème qui permet d’inclure de la publicité audio sur les médias digitaux en forte croissance que sont les podcasts, les services de streaming musicaux, les radios digitales, le text-to-audio ou encore le mobile gaming.

Demande d’interview

Si vous souhaitez en savoir plus sur AudioValley, Targetspot et l’accord passé avec Dailymotion sur les audio ads, nous sommes à votre entière disposition pour organiser une interview. Contactez notre service presse à l’adresse press@audiovalley.com.

À propos de Targetspot

Targetspot, filiale du Groupe AudioValley, est une société AdTech mondiale pionnière dans le domaine de la publicité et des solutions marketing pour l'audio digital. Nous connectons les marques à leur public cible grâce à un portefeuille d'éditeurs de premier ordre dans tous les domaines de l'audio digital. Grâce à un ensemble de technologies exclusives, nous fournissons une intégration complète entre les marques et les éditeurs, grâce à des solutions de publicité directe et programmatique, un ciblage précis et une attribution avancée.

www.targetspot.com

À propos de Dailymotion

Dailymotion Advertising, filiale du Groupe Vivendi, est une suite marketing video qui accompagne les marques dans l’analyse de leurs audiences et leur activation via des campagnes publicitaires video instream, en s’appuyant sur un set de données exclusives, un univers de diffusion premium et brand safe, et un studio créatif. La société bénéficie par ailleurs de la puissance de Dailymotion.com, plateforme mondiale de contenus vidéo, et de ces partenaires éditeurs qui utilisent la technologie player Dailymotion.

https://advertisers.dailymotion.com/fr/

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels S1 2021

18 octobre 2021, avant bourse

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211007006097/fr/