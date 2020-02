Daimler met en garde contre les conséquences du coronavirus

"Les risques pour le groupe Daimler concernent non seulement les ventes, mais aussi un impact important sur la production, le marché des achats et la chaîne d'approvisionnement", a déclaré la société basée à Stuttgart dans son rapport annuel. Plus globalement, l'épidémie crée un risque pour la croissance en Chine, en Asie et dans le monde entier.

Le PDG de Daimler, Ola Kaellenius, a annoncé la semaine dernière que sa principale marque Mercedes-Benz avait repris la production de voitures de luxe à Pékin, ajoutant qu'il était encore trop tôt pour mesurer l'impact du coronavirus sur les activités de Daimler. Le groupe évolue déjà dans un contexte compliqué, notamment au niveau des règles de pollution, ce qui a entraîné de nouvelles provisions alourdies en 2019.