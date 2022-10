Dalio de Bridgewater prend du recul, mais sa philosophie persiste

Ray Dalio est connu autant pour sa philosophie unique que pour ses performances d'investissement. Bien que sa décision d'abandonner le contrôle de Bridgewater, le plus grand fonds spéculatif au monde, marque une transition majeure pour la firme historique, son influence se poursuivra.

Les co-PDG de Bridgewater, Nir Bar Dea et Mark Bertolini, ont annoncé mardi que la transition de la société d'une boutique dirigée par son fondateur à une "institution durable" était terminée, avec le transfert du contrôle de Bridgewater de Dalio au conseil d'administration opérationnel.

Cela fait suite à la transition de Dalio hors de la direction en 2017 et à son déménagement en 2020 pour devenir le mentor du comité d'investissement, a déclaré la société. M. Dalio, âgé de 73 ans, continuera d'agir en tant que mentor et membre du conseil d'administration opérationnel et demeure un "élément important" de la communauté de Bridgewater, a déclaré la société.

Dalio, dont la fortune est estimée à 19,1 milliards de dollars par le magazine Forbes, a été le pionnier d'un style d'investissement basé sur des thèmes macroéconomiques qui visait à battre le marché boursier grâce à un éventail vertigineux d'instruments financiers allant du bois aux obligations grecques en passant par les contrats à terme sur devises. En conséquence, Dalio est souvent connu pour ses connaissances sur un large éventail d'événements mondiaux et publie fréquemment des essais sur des sujets tels que la réforme du capitalisme, la croissance de la Chine et l'avenir de la cryptomonnaie bitcoin.

En même temps, Dalio a souvent concentré une grande partie de son attention sur ce que les tendances qu'il observe sur les marchés financiers disent des émotions humaines. Les employés de Bridgewater Associates ont été encouragés à démolir les idées des autres par le biais de critiques sans ménagement destinées à laisser l'ego de côté, une philosophie que Dalio a décrite dans son livre "Principles : Life & Work", et une conférence TED qui l'accompagne.

Dalio a défendu le style de gestion non conventionnel de l'entreprise, qui était connue pour son taux de rotation relativement élevé, puisqu'on estime que 25 % des employés quittaient l'entreprise au cours de leurs 18 premiers mois de travail.

"C'est une culture, mais c'est le contraire d'un culte", a déclaré Dalio lors de la conférence mondiale du Milken Institute à Los Angeles en 2016.

Dalio, né à Jackson Heights, dans le Queens, enfant unique d'un musicien de jazz et d'une femme au foyer, a commencé à faire le caddie pour les investisseurs de Wall street à l'âge de huit ans dans la banlieue de Long Island où sa famille a déménagé, recevant des conseils boursiers en échange. Après que les parts de la première action qu'il a achetée aient triplé, il "s'est dit que c'était un jeu facile", a-t-il déclaré au New Yorker en 2011.

Il a construit un portefeuille d'actions valant plusieurs milliers de dollars tout en étudiant la finance à l'université de Long Island et a commencé à explorer la méditation transcendantale après qu'un voyage des Beatles en Inde ait popularisé cette pratique en Amérique. Après avoir obtenu son diplôme, il a fréquenté la Harvard Business School, puis a travaillé comme négociant en matières premières.

Il a fondé Bridgewater en 1975 et a ensuite vécu et travaillé dans une grange aménagée dans le Connecticut. Les articles de Dalio sur le fonctionnement des systèmes économiques ont attiré l'attention de plusieurs fonds de pension de salariés importants, et il a rapidement géré l'argent d'institutions allant de la Banque mondiale à Eastman Kodak.

"Il avait une nouvelle façon de penser", a déclaré au New Yorker Rusty Olson, le responsable du régime de retraite de Kodak. "Vous obtenez le même rendement, mais vous obtenez aussi une diversification extrêmement bénéfique."

La réputation de Dalio de faire de l'argent indépendamment des tendances économiques mondiales a été cimentée en 2008, lorsque son fonds phare, Pure Alpha, a gagné environ 9,5 % pendant la crise financière mondiale qui a coulé plusieurs autres investisseurs de premier plan et fait chuter le S&P 500, le principal indice de référence des actions américaines, de près de 40 %.

Son fonds n'a cependant pas aussi bien résisté à la pandémie de coronavirus et a perdu 12,1 milliards de dollars en 2020, selon les données de LCH Investments.

Cependant, il a rebondi depuis. Le fonds Pure Alpha pour les trois premiers trimestres de cette année a augmenté de 35 %, selon une source familière avec le fonds.

Après la crise financière mondiale, Dalio a commencé à poster régulièrement des essais sur LinkedIn dans lesquels il détaillait sa philosophie personnelle et proposait des solutions aux maux de la société. Parmi ses plus célèbres, citons un article de 2019 dans lequel il affirmait que l'inégalité croissante des revenus et le sous-investissement dans l'éducation publique "posent un risque existentiel pour les États-Unis." (Reportage de David Randall ; reportages supplémentaires de Carolina Mandl à New York ; édition de Megan Davies, Diane Craft et Andrea Ricci).