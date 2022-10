Dallas domine les Nets, Golden State se reprend

Les Brooklyn Nets continuent sur leurs mauvaise série et enchaînent leur troisième défaite consécutive. Ils ont cette fois été battus par les Dallas Mavericks 129-125 après prolongation. Luka Doncic a signé un gros triple-double avec 41 points à 14/28 au tir, 14 passes et 11 rebonds. Le duo Kevin Durant-Kyrie Irving a encore été énorme avec 76 points cumulés mais les joueurs de Steve Nash n'ont rien pu faire face notamment au banc adverse auteur de 54 points. Les pensionnaires de Brooklyn ont un bilan d'une victoire pour quatre défaites. Après leur grosse défaite face aux Suns, les Warriors ont bien réagi en s'imposant 123-110 face au Miami Heat. Stephen Curry termine meilleur marqueur avec 33 points à 7/14 à trois points. Memphis a battu Sacramento 125-110 et inflige aux Kings leur quatrième défaite de la saison en autant de matchs. Enfin, le Thunder a battu pour la deuxième fois d'affilée les Clippers 118-110 malgré le retour de Paul George, les deux équipes ont un bilan de deux victoires et trois défaites.

par Lilian Moy (iDalgo)