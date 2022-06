Daly de la Fed : la réduction de l'inflation est la "priorité numéro un".

La hausse de 75 points de base des taux d'intérêt de la banque centrale la semaine dernière, pour atteindre une fourchette de 1,5 % à 1,75 %, "place la politique sur une voie rapide vers la neutralité d'ici la fin de l'année", a déclaré Mme Daly dans des remarques préparées pour être prononcées à l'Université Chapman.

"Après cela, je vois un resserrement supplémentaire au-delà de la neutralité comme la prochaine étape probable", a-t-elle ajouté.

L'ampleur exacte de la hausse des taux dépendra largement de facteurs échappant au contrôle de la Fed, a-t-elle ajouté.

C'est un point sur lequel le président de la Fed, Jerome Powell, a également insisté, car une grande partie de l'inflation actuelle découle de la hausse des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires liée à la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que des contraintes actuelles en matière de chaîne d'approvisionnement et de main-d'œuvre.

"Si l'offre continue à être insuffisante et que l'inflation reste élevée, nous devrons en faire plus", a déclaré M. Daly. "Si les conditions s'améliorent et que l'offre rebondit, nous pourrons en faire moins."

D'une manière ou d'une autre, a-t-elle dit, l'économie va probablement ralentir et le taux de chômage va probablement augmenter par rapport au niveau actuel de 3,6 %.

Mais il est peu probable que cela conduise au type de récession douloureuse qui a suivi dans les années 1980, la dernière fois que la Fed a fortement augmenté les taux pour lutter contre une inflation élevée, a-t-elle dit.

Les coûts d'ajustement à des taux d'intérêt plus élevés et à une croissance plus lente seront plus doux cette fois-ci, dit-elle, en partie parce que les attentes d'inflation sont beaucoup mieux ancrées, et en partie parce que les taux plus élevés devraient refroidir l'inflation en réduisant la demande excessive de biens et de main-d'œuvre, bien avant qu'ils ne commencent à réduire la production et l'emploi réels.

"Je m'attends à ce que les coûts d'ajustement soient modérés, avec un certain ralentissement de la croissance du PIB en dessous de sa tendance à long terme et une augmentation du taux de chômage par rapport aux niveaux très bas que nous voyons aujourd'hui", a-t-elle déclaré.

"Cela constituerait, à mon sens, une transition relativement douce d'une économie très accommodante, en proie à une pandémie, à une économie dans laquelle une politique plus stricte soutient à la fois le plein emploi et la stabilité des prix."