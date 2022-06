Daly de la Fed : une hausse des taux de 75 pb sera probablement nécessaire en juillet

"À l'heure actuelle, cela semble être ce dont nous aurons besoin", a déclaré Mme Daly aux journalistes après un discours à l'université Chapman. Elle a ajouté qu'elle s'attendait maintenant à devoir porter les taux à 3,1 %, son point de vue de "neutre", d'ici la fin de l'année, car les données suggèrent que l'inflation n'a pas atteint son sommet et que les ménages ont encore beaucoup d'épargne à dépenser.

"Si nous avons plus de resserrement ou un ralentissement plus large de l'économie que ce que je prévois actuellement, alors n'importe quoi entre 50 et 75 semble être une chose raisonnable à considérer", a-t-elle déclaré.