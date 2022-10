Damien Hirst brûle des uvres d'art après que des collectionneurs aient choisi leur NFT à la place.

Hirst, qui a trouvé la gloire au sein de la scène Young British Artist des années 1990, a lancé sa première collection de NFT "The Currency" - 10 000 NFT correspondant à 10 000 œuvres d'art originales représentant des taches colorées - en juillet 2021.

Les collectionneurs devaient choisir entre garder le NFT, qui se serait vendu 2 000 $, ou l'échanger contre l'œuvre d'art physique. Quelque 5 149 personnes ont choisi cette dernière option, tandis que 4 851 ont opté pour les NFT, selon la Newport Street Gallery de Londres.

Elle a précisé que les œuvres d'art pour les NFT non échangés seraient détruites et vice versa. Hirst a déclaré lundi à ses followers sur Instagram qu'il brûlerait 1 000 œuvres d'art mardi.

Lors du livestreaming de l'événement, le lauréat du Turner Prize et des assistants ont utilisé des pinces pour déposer des pièces individuelles empilées en piles dans des foyers de la galerie, sous le regard des badauds.

"Beaucoup de gens pensent que je brûle des millions de dollars d'art mais ce n'est pas le cas, j'achève la transformation de ces œuvres d'art physiques en nfts en brûlant les versions physiques", a écrit Hirst sur Instagram lundi.

"La valeur de l'art numérique ou physique qui est difficile à définir dans le meilleur des cas ne sera pas perdue elle sera transférée au nft dès qu'elles seront brûlées."

Les œuvres d'art, créées en 2016 avec de la peinture émaillée sur du papier fait main et chacune numérotée, titrée, tamponnée et signée, seront brûlées jusqu'à la fermeture de l'exposition "The Currency" le 30 octobre.

Les NFT ont grimpé en popularité l'année dernière, les spéculateurs riches en cryptomonnaies cherchant à encaisser la hausse des prix, mais les volumes de vente ont chuté plus récemment.

Hirst, 57 ans, est connu pour ses œuvres qui divisent, dont "L'impossibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un de vivant", consistant en un requin mort flottant dans du formaldéhyde et "Mère et enfant, divisés", une vache et un veau coupés en deux.

Il est également célèbre pour ses peintures à pois et "For The Love Of God", un moulage en platine d'un crâne humain du 18e siècle incrusté de diamants.

Interrogé sur ce qu'il ressentait à l'idée de brûler les œuvres, Hirst a répondu : "Ça fait du bien, mieux que ce que j'attendais".

(1 $ = 0,9022 livre)