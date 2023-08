* DANCO : POURSUIVRA L'ANNULATION DE L'INJONCTION CONCERNANT LE MIFEPREX

* DANCO LABORATORIES - RESTE CONFIANT DANS L'INNOCUITÉ ET L'EFFICACITÉ DU MIFEPREX ET S'ENGAGE À RENDRE LE MÉDICAMENT DISPONIBLE LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE

* DANCO : LE MIFEPREX CONTINUE D'ÊTRE DISPONIBLE DANS LES CONDITIONS ACTUELLES APPROUVÉES PAR LA FDA, Y COMPRIS POUR L'UTILISATION EN GROSSESSE JUSQU'À 10 SEMAINES Texte source pour Eikon :