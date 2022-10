Danemark-La Première ministre convoque des élections le 1er novembre

COPENHAGUE, 5 octobre (Reuters) - La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé mercredi son intention de convoquer des élections législatives anticipées le 1er novembre prochain.

La décision était attendue par bon nombre d'observateurs, l'un des alliés du gouvernement minoritaire social-démocrate ayant menacé de lui retirer son soutien au Parlement.

Les plus récentes enquêtes d'opinion prédisent un résultat très serré entre le bloc de gauche et le bloc de droite réunissant conservateurs, libéraux et nationalistes. (Reportage Stine Jacobsen et Nikolaj Skydsgaard, édité par Terje Solsvik ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)