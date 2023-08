COPENHAGUE/EINDHOVEN, Pays-Bas (Reuters) - Le Danemark et les Pays-Bas vont fournir des avions de combat de conception américaine F-16 à l'Ukraine, avec de premières livraisons programmées aux alentours du Nouvel An, ont déclaré dimanche les dirigeants des deux pays à l'occasion de visites effectuées par le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Il s'agit de la première promesse concrète effectuée par des alliés de l'Ukraine à propos de ces appareils réclamés de longue date par Kyiv pour faire face à l'offensive de la Russie, lancée en février 2022.

Cette double annonce est intervenue plusieurs jours après que les Etats-Unis ont donné leur aval à la livraison potentielle d'appareils F-16 à l'Ukraine par le Danemark et les Pays-Bas, tous deux membres de l'Otan.

Volodimir Zelensky a salué un "accord décisif", déclarant que ces avions de chasse permettraient à l'Ukraine de renforcer ses capacités de défense aérienne et l'aideraient dans la contre-offensive lancée en juin dans le but de reprendre des territoires contrôlés par la Russie.

Copenhague va fournir au total 19 avions F-16 à Kyiv, a indiqué la Première ministre danoise Mette Frederiksen, précisant que six seront livrés autour du Nouvel An, puis huit en 2024 et cinq l'année suivante.

"Nous savons que votre liberté est notre liberté. Nous savons aussi que vous avez besoin de davantage (d'armes)", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec Volodimir Zelensky sur la base aérienne danoise de Skrydstrup.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a fait savoir lors de la visite du président ukrainien que les Pays-Bas disposaient de 42 avions F-16 et qu'aucune décision n'avait été prise pour l'heure sur l'envoi à Kyiv d'une partie ou de la totalité de ces appareils.

Pays-Bas et Danemark pressent depuis des mois pour que les pilotes ukrainiens soient formés à l'utilisation des F-16 dans le but de fournir ensuite ces appareils à l'Ukraine afin de lui permettre de contrer la supériorité aérienne de la Russie.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a annoncé samedi que la formation des pilotes ukrainiens avait commencé, tout en soulignant que ce processus nécessiterait au moins six mois et potentiellement plus longtemps pour former aussi les ingénieurs et les mécaniciens.

Mette Frederiksen a déclaré que plus de 70 représentants de l'armée ukrainienne étaient arrivés au Danemark pour une formation. La Roumanie accueillera aussi des militaires ukrainiens pour des formations.

Kyiv a dit par le passé s'attendre à ce que des dizaines de pilotes ukrainiens soient formés pour les F-16. On ne sait pas pour l'heure le nombre précis de pilotes ukrainiens arrivés au Danemark.

Copenhague et Amsterdam disposent d'un stock de F-16 à donner du fait de l'achat d'avions de chasse F-35 plus modernes.

(Reportage Stephanie van den Berg et Piroschka van der Wouw à Eindhoven, Bart Meijer et Toby Sterling à Amsterdam, Jacob Gronholt-Pedersen à Copenhague et Pavel Polityuk à Kyiv; version française Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)

par Jacob Gronholt-Pedersen et Stephanie van den Berg