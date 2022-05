Dans l'espoir de regagner des électeurs, le britannique Johnson revient sur ses promesses électorales.

Dans le traditionnel discours de la reine, lu pour la première fois en 59 ans par le prince Charles plutôt que par la reine Elizabeth en raison de ses problèmes de mobilité, M. Johnson a déclaré que son gouvernement conservateur "tiendrait les promesses que nous avons faites" lors des élections de 2019.

Mais il n'y avait pas grand-chose pour réconforter les millions de personnes qui luttent contre la hausse des coûts du carburant et de la nourriture, le gouvernement ayant réaffirmé qu'il allait "réparer les finances publiques" plutôt que de canaliser l'argent pour amortir le choc.

"La priorité du gouvernement de Sa Majesté est de faire croître et de renforcer l'économie et de contribuer à alléger le coût de la vie pour les familles. Le gouvernement de Sa Majesté va multiplier les opportunités dans toutes les régions du pays et aider davantage de personnes à trouver un emploi", a déclaré Charles, en lisant un texte rédigé par le gouvernement devant les législateurs et les pairs réunis.

"Le gouvernement de Sa Majesté va stimuler la croissance économique pour améliorer le niveau de vie et financer des investissements durables dans les services publics. Cela sera étayé par une approche responsable des finances publiques, en réduisant la dette tout en réformant et en réduisant les impôts."

Charles, l'héritier de la reine Elizabeth, a été appelé en renfort après que Buckingham Palace ait déclaré lundi que la monarque de 96 ans connaissait des "problèmes épisodiques de mobilité" et avait décidé à contrecœur qu'elle ne pourrait pas être présente.

Le discours de la Reine a présenté 38 projets de loi, dont des mesures visant à revitaliser les rues de la Grande-Bretagne, à sévir contre la finance illicite et à rendre la City, le quartier financier de Londres, plus attrayante pour les investisseurs mondiaux après que le pays a quitté l'Union européenne.

Dans une introduction au programme législatif du gouvernement, Johnson a déclaré : "Il s'agit d'un discours de la Reine pour remettre notre pays sur les rails et faire en sorte que nous tenions les promesses que nous avons faites au début de cette législature".

"Bien que nous devions maintenir nos finances publiques sur une base durable - et que nous ne puissions pas protéger complètement les gens des retombées des événements mondiaux - là où nous pouvons aider, nous le ferons."

DÉPLACEMENT DU CENTRE D'INTÉRÊT

Johnson et son gouvernement sont désireux de remettre l'accent sur ce qu'ils appellent les "vraies questions" et de tourner la page des scandales après des mois de reportages sur les rassemblements du COVID-19 qui se sont déroulés au bureau et à la résidence du premier ministre à Downing Bourse.

Après que Johnson et son ministre des finances, Rishi Sunak, se soient vus infliger des amendes pour l'un de ces rassemblements, Keir Starmer, leader du parti travailliste d'opposition, a accentué la pression en promettant de démissionner si la police découvrait qu'il avait également enfreint les règles.

Ni Johnson ni Sunak n'ont démissionné, et la Bourse attend toujours les résultats d'une enquête de police sur d'autres rassemblements.

Johnson est également sous pression pour s'attaquer à une crise croissante du coût de la vie, mais le discours de la Reine n'a proposé aucun indice sur les mesures immédiates que le gouvernement pourrait prendre pour aider les personnes qui ont du mal à payer leurs factures.

La Banque d'Angleterre a déclaré la semaine dernière que la Grande-Bretagne risquait une double peine : une récession et une inflation supérieure à 10%.

Johnson a été sanctionné lors des élections locales de la semaine dernière, lorsque les électeurs du sud de l'Angleterre ont abandonné son parti en raison des scandales et du coût de la vie. Cela a incité certains membres de son parti à demander à Johnson de revenir à un programme conservateur plus traditionnel de réductions d'impôts et de prévention de l'empiètement du logement sur les zones rurales.

Ses détracteurs n'atteignant pas le nombre nécessaire au sein du parti au pouvoir pour tenter de l'évincer, Johnson espère pouvoir redoubler d'efforts sur un programme qui, selon lui, lui a valu une large majorité lors des élections nationales de 2019.

"Depuis le moment où je suis devenu Premier ministre, ma mission a été d'être à la hauteur pour le peuple britannique", a-t-il déclaré dans l'introduction de l'agenda.

"Pendant le reste de cette législature, ce gouvernement travaillera nuit et jour pour s'assurer que c'est exactement ce que nous faisons."