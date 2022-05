Dans l'ombre de la Cour suprême, Biden exhorte les électeurs à protéger le droit à l'avortement

M. Biden a déclaré que son administration réagirait une fois que la Cour suprême aurait formellement statué, mais n'a pas appelé à des changements plus radicaux - y compris une pression pour que le Sénat change ses règles afin de permettre une majorité simple pour adopter une loi garantissant l'accès aux avortements.

Le Sénat est divisé à 50-50 entre les républicains et les démocrates de Biden, la vice-présidente Kamala Harris pouvant briser toute égalité.

Un projet de décision de la Cour suprême, qui a fait l'objet d'une fuite lundi en fin de journée, montre qu'une majorité de juges est prête à annuler la décision Roe v. Wade de 1973 qui protège le droit à l'avortement. La Cour a confirmé mardi l'authenticité du document ayant fait l'objet de la fuite.

Cette décision accroît la pression sur M. Biden, qui est déjà aux prises avec la réponse des États-Unis à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les efforts déployés pour juguler l'inflation élevée dans son pays.

M. Biden a déjà éludé les appels à l'élargissement de la Cour suprême pour y ajouter des juges de gauche.

L'ancien président Donald Trump, qui avait promis de nommer des juges qui annuleraient le droit à l'avortement, a pu placer trois juristes pendant son mandat de quatre ans, donnant à la Cour une majorité conservatrice de 6-3.

Mardi, M. Biden a pressé les électeurs d'envoyer au Congrès davantage de candidats qui soutiennent le droit des femmes de choisir de se faire avorter.

"Si la Cour annule Roe, il incombera aux élus de notre nation, à tous les niveaux de gouvernement, de protéger le droit des femmes à choisir. Et il incombera aux électeurs d'élire des représentants pro-choix en novembre prochain", a déclaré M. Biden dans une déclaration écrite soigneusement rédigée avec ses principaux collaborateurs.

"Au niveau fédéral, nous aurons besoin d'un plus grand nombre de sénateurs pro-choix et d'une majorité pro-choix à la Chambre pour adopter une législation qui codifie Roe, que je m'efforcerai de faire passer et de signer en tant que loi."

Le contrôle de la Chambre des représentants, dans laquelle les démocrates ont une faible majorité, et du Sénat sont en jeu lors des élections de novembre, et il est prévu que les républicains remportent la majorité dans une ou les deux chambres.

Harris, la première femme à occuper le poste de vice-présidente, a déclaré que les opposants à Roe cherchaient à retirer aux femmes le droit de prendre des décisions concernant leur propre corps.

"Les droits de tous les Américains sont en danger", a-t-elle déclaré. "Si le droit à la vie privée est affaibli, chaque personne pourrait faire face à un avenir dans lequel le gouvernement peut potentiellement interférer dans les décisions personnelles que vous prenez sur votre vie. C'est le moment de se battre pour les femmes et pour notre pays avec tout ce que nous avons."

M. Biden a déclaré que l'arrêt pourrait se répercuter au-delà du droit d'une femme à interrompre sa grossesse, en mentionnant le mariage homosexuel et d'autres libertés.

"Cela signifierait que toutes les autres décisions relatives à la notion de vie privée sont remises en question", a déclaré M. Biden aux journalistes à la Joint Base Andrews, près de Washington, avant un voyage en Alabama. "C'est un changement fondamental dans la jurisprudence américaine si elle devait se maintenir."

La décision Roe a reconnu que le droit à la vie privée en vertu de la Constitution américaine protège la capacité d'une femme à mettre fin à sa grossesse.

L'avortement est un point sensible entre les démocrates et les républicains aux États-Unis depuis des décennies. Les démocrates ont tendance à soutenir le droit à l'avortement, et les républicains à s'y opposer.

M. Biden a déclaré qu'au fur et à mesure que des lois plus restrictives sur l'avortement, soutenues par les républicains, ont été promulguées dans divers États et que l'arrêt de la Cour suprême est imminent, il a demandé aux responsables de la Maison Blanche de préparer des options pour une réponse de l'administration.

La décision de la Cour suprême dans l'affaire de l'avortement au Mississippi, qui doit être rendue d'ici la fin du mois de juin, pourrait inciter les électeurs des deux camps à participer aux élections de mi-mandat.

"Roe avait une erreur flagrante dès le départ", a écrit le juge conservateur Samuel Alito dans le projet d'avis daté du 10 février.

Sur la base de l'opinion d'Alito, la Cour jugerait que la décision Roe v. Wade qui autorisait les avortements pratiqués avant qu'un fœtus ne soit viable en dehors de l'utérus - entre 24 et 28 semaines de grossesse - était erronée parce que la Constitution américaine ne fait aucune mention spécifique du droit à l'avortement.