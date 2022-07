Dans la banlieue de Chicago, des "anges gardiens" ont protégé des étrangers victimes d'une attaque.

En quelques minutes, Britten était de retour chez elle, près de la route du défilé, préparant des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée et distribuant de vieux jouets Beanie Baby pour aider à réconforter près de 30 adultes et enfants qui se sont réfugiés dans son sous-sol.

En tout, Britten, 64 ans, ainsi que deux de ses voisins à Highland Park ont hébergé des dizaines de participants au défilé pendant les heures de confinement qui ont suivi la fusillade de lundi, alors que la police recherchait le suspect qui a tué au moins sept personnes.

"De parfaits étrangers, nous nous sommes appuyés les uns sur les autres et nous nous sommes entraidés pour traverser cette épreuve", a déclaré Mme Britten, une infirmière à la retraite, lors d'une interview mardi devant son domicile.

Highland Park, l'une des nombreuses banlieues au nord de Chicago qui se trouve sur le lac Michigan, est la dernière communauté américaine touchée par l'épidémie de fusillades de masse qui a frappé les États-Unis ces dernières années.

À bien des égards, c'est une communauté dortoir américaine typique, où la vie semble tourner autour d'une gare de train de banlieue qui fait la navette entre les professionnels et Chicago chaque jour.

La ville présente des rues bordées d'arbres, de grandes maisons pittoresques et un quartier d'affaires avec des boutiques pittoresques. C'est une communauté très soudée où de nombreuses familles vivent et travaillent depuis des générations.

"Je sais à quel point nous faisons partie d'une communauté généreuse", a déclaré Nancy Rotering, maire de Highland Park, lors d'une conférence de presse. "Nous sommes submergés par la quantité de soutien proposée non seulement par les habitants de Highland Park, mais aussi par ceux de la région environnante et de la nation."

En tant que résidente de longue date, Mme Britten a déclaré qu'elle n'a pas hésité à aider les autres à rester en sécurité. Des inconnus ont passé plus de quatre heures ensemble dans sa maison, jusqu'à ce qu'un officier de police vienne aider les gens à rentrer chez eux en toute sécurité, a-t-elle dit.

"Elle a tout simplement pris les choses en main", a déclaré son mari, Jeff Wecker, 80 ans.

Pendant qu'elle s'abritait sur place, Britten a distribué des snacks Pirate's Booty et a mis un film de Disney pour aider à calmer les enfants.

"Il y avait tous ces parents avec des petits enfants", a dit Britten. "Je leur ai simplement demandé de venir avec moi, de venir avec moi".

De l'autre côté de la cour du complexe résidentiel où vit Britten, les voisines et anciennes enseignantes Sharon Narrod et Carol Miller ont dit avoir accueilli chacune une quinzaine de personnes du défilé. Narrod a préparé du pop-corn pour ses invités, tandis que Miller a coupé des raisins pour les enfants.

"Quand ils sont venus, c'étaient des étrangers. Quand ils sont partis, nous avons eu des câlins", a déclaré Narrod, 70 ans.

ANGE GARDIEN

Sara et Ari Scharg, résidents de Highland Park, étaient parmi ceux qui ont trouvé refuge chez Britten, avec leurs enfants de six et sept ans.

"Elle était absolument notre ange gardien qui nous a conduit en sécurité", a déclaré Sara Scharg, 39 ans.

"Nous avons pris les enfants et ne savions pas où aller", a déclaré Ari Scharg, 40 ans.

D'autres résidents ont également proposé leur aide à des inconnus.

Amy Hohman, qui vit à côté du parcours du défilé, a dit qu'elle avait dit à un couple avec un jeune bébé de venir dans son immeuble pour être en sécurité, sans connaître leurs noms.

"C'est Mayberry", a déclaré cette monitrice de fitness de 54 ans à propos de Highland Park, en référence à la petite ville fictive de Caroline du Nord qui a servi de cadre à deux sitcoms populaires de la télévision américaine, "The Andy Griffith Show" et "Mayberry R.F.D.".

Un jour après la fusillade, les gens ont essayé de revenir à un certain sens de la normalité. Ils sont sortis pour promener leurs chiens et faire des achats dans les magasins locaux pour trouver des produits d'épicerie et des journaux avec des titres sur la tragédie.

"Mon propre petit monde est maintenant perturbé", a déclaré Mark Kaplan, 74 ans.

Les résidents étaient encore sous le choc et en larmes, et ont dit qu'ils essayaient de trouver comment aller de l'avant.

"Je pense que la ville sera beaucoup plus forte grâce à la façon dont les gens ont pris soin les uns des autres", a déclaré Britten. "Cela va prendre beaucoup de temps."