Travaillant sur un projet d'autoroute dans l'une des régions les plus chaudes de l'Inde cet été, Banwari Singh manipule des barres de fer qui, selon lui, deviennent souvent "brûlantes".

Dimanche dernier, les températures ont atteint 47,8 degrés Celsius (118 degrés Fahrenheit), parmi les plus élevées enregistrées en Inde cette année, à Najafgarh, une zone située à la périphérie de New Delhi où travaille M. Singh.

"C'est l'une des températures les plus élevées jamais enregistrées dans cette région", a déclaré M. Singh, vêtu d'un pantalon à carreaux, d'une chemise à demi-manches, d'un gilet de sécurité orange vif et d'un casque à visière rigide.

"Mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons manger, nous devons travailler quelles que soient les conditions", a déclaré le quadragénaire, qui se repose près d'un pilier qu'il aide à construire.

Le nord-ouest de l'Inde connaît un été exceptionnellement chaud et le bureau météorologique national prévoit trois fois plus de jours de canicule qu'à l'accoutumée en mai. Les experts affirment que le changement climatique alimente la chaleur.

Delhi a fermé des écoles en début de semaine en raison de la hausse des températures. Les électeurs qui participent aux élections nationales en Inde risquent de faire la queue ce week-end sous une chaleur étouffante.

M. Singh et d'autres ouvriers, qui gagnent entre 500 et 700 roupies (6 à 8,4 dollars) par jour, disent qu'ils redoutent la chaleur et que certains tombent malades à cause des conditions caniculaires.

De l'eau est mise à la disposition des travailleurs pour qu'ils s'aspergent régulièrement afin de lutter contre la chaleur, et certains achètent des boissons fraîches dans un magasin de fortune situé à proximité.

Le directeur adjoint du projet, Vinay Sahani, a déclaré que l'entreprise fournit de l'eau aux travailleurs, et parfois de la limonade, et leur demande de se reposer après midi, lorsque les températures atteignent leur maximum. Le travail peut reprendre après le coucher du soleil.

Sumit Goswami, 21 ans, qui a dû prendre des congés cette semaine à la suite d'une maladie liée à la chaleur, a déclaré qu'il avait déjà travaillé dans des conditions chaudes auparavant.

"Mais cette année, c'est devenu extrême", a-t-il déclaré. "Nous devons néanmoins continuer car nous devons subvenir aux besoins de notre famille.

(1 $ = 83,2250 roupies indiennes)