Dans la lutte de la Fed contre l'inflation, Bostic veut éviter toute "imprudence".

Alors que la Réserve fédérale américaine intensifie sa lutte contre l'inflation, qui atteint des sommets depuis 40 ans, avec ce qui devrait être une série de fortes hausses des taux d'intérêt, un banquier central américain a injecté une note de prudence, avertissant que des hausses de taux précipitées pourraient créer une "dislocation économique significative".

Dans un essai publié mardi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était favorable à un retour rapide de la politique monétaire à une position plus "neutre" afin de faire baisser l'inflation qui atteint actuellement plus de trois fois l'objectif de 2% de la Fed.

Ce faisant, a-t-il dit, "je prévois de procéder avec intention et sans imprudence".

Les responsables de la politique monétaire, a-t-il écrit, doivent être "attentifs" aux effets incertains de la pandémie, de la guerre en Ukraine et des contraintes d'approvisionnement sur les perspectives économiques, et "procéder avec prudence au resserrement de la politique."

Au début du mois, la Fed a relevé son objectif pour le taux de prêt au jour le jour entre banques d'un demi-point de pourcentage, pour le porter dans une fourchette de 0,75 % à 1 %, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la plupart des responsables politiques étaient favorables à deux autres hausses de ce type en juin et juillet.

Les remarques de M. Bostic soulignent un point de tension clé alors que les décideurs de la Fed envisagent leurs prochaines actions pour lutter contre les pressions sur les prix aux États-Unis dans un contexte de risques croissants de récession mondiale et d'une série d'inconnues, notamment le comportement des travailleurs et des ménages dans une économie peut-être définitivement modifiée par la pandémie.

Lundi, M. Bostic a déclaré qu'il souhaitait mettre en pause d'autres hausses de taux lors de la réunion de septembre de la Fed afin d'avoir le temps d'évaluer l'impact d'une politique plus stricte sur l'économie et l'inflation.

La publication mercredi du procès-verbal de la réunion de mai de la Fed pourrait montrer à quel point cette opinion est répandue, et quelles autres options sont envisagées.

Depuis la réunion de mai, plusieurs décideurs de la Fed ont déclaré qu'ils souhaiteraient réduire le rythme des hausses de taux après une première vague de resserrement, tant que l'inflation montre des signes de refroidissement.

Parmi eux, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle serait favorable à des mesures plus agressives à ce stade si l'inflation ne coopère pas.

Au moins un responsable politique, James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, souhaite que le taux d'intérêt atteigne 3,5 % d'ici la fin de l'année, ce qui nécessiterait des hausses de taux d'un demi-point lors des cinq réunions restantes de la Fed cette année.

Krishna Guha, d'Evercore ISI, estime que le meilleur indicateur de la politique probable de la Fed est Powell lui-même, qui a déclaré au début du mois qu'il souhaitait continuer à "pousser" les hausses de taux jusqu'à ce qu'il constate une baisse "claire et convaincante" de l'inflation. "Il est peu probable que cette norme élevée basée sur les résultats soit atteinte en septembre, à moins d'une très forte détérioration de l'économie, bien qu'il puisse y avoir suffisamment de progrès pour permettre à la Fed de passer de 50 à 25 points de pourcentage de hausse lors de cette réunion", a écrit Guha, ancien responsable de la communication à la Fed de New York.

Le marché du logement pourrait déjà fournir un signal. Les données du département du commerce ont montré mardi que les ventes de nouvelles maisons unifamiliales américaines ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux ans en avril, les taux hypothécaires plus élevés ayant réduit la demande que deux années d'augmentation des prix des maisons de près de 20 % par an n'avaient pas réussi à endiguer.

Bien que la Fed n'ait relevé ses taux que de 0,75 point de pourcentage au total depuis mars, le fait que les responsables politiques parlent d'un resserrement de la politique depuis l'automne dernier a fait grimper les taux d'emprunt immobilier d'environ 2 points de pourcentage cette année, les créanciers anticipant l'action de la Fed.

Les décideurs de la Fed souhaitent voir un refroidissement similaire dans davantage de secteurs de l'économie, même s'ils espèrent éviter le type de ralentissement brutal qui pourrait déclencher une récession.

Selon M. Bostic, d'autres changements pourraient également être en cours. La participation à la population active, qui a chuté pendant la pandémie, a augmenté, limitant potentiellement ce qui pourrait être autrement des gains salariaux inflationnistes. Les ménages qui disposent de billions d'économies excédentaires ont commencé à épargner moins et à utiliser davantage les cartes de crédit, ce qui pourrait être un signe précoce de réduction des dépenses à venir.

Mais dans un monde où les contraintes de l'offre dominent, comme l'a fait remarquer Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, lundi, les décideurs ne sont pas sûrs de la vitesse à laquelle la hausse des coûts d'emprunt va mordre sur la demande. Et c'est certainement le débat à venir qui déterminera le niveau et la portée des hausses de taux. (Reportage d'Ann Saphir ; Montage de Leslie Adler)