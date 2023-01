Dans le but de réduire les émissions, New York va collecter plus d'un milliard de dollars avec des permis pour gros pollueurs.

"Les grands émetteurs devront acheter des permis pour vendre des carburants polluants. Plus le carburant est sale, plus le prix est élevé", a déclaré Mme Hochul lors de son discours au Capitole de l'État à Albany, ajoutant que les recettes seront utilisées pour "couvrir les factures des services publics, les coûts de transport et les efforts de dé-carbonisation."

Le programme, qui réduit le plafond des émissions chaque année, sera conçu par le département de la conservation de l'environnement de l'État et l'autorité de recherche et de développement de l'énergie de l'État de New York, conformément au mandat de l'État visant à réduire les émissions de 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030, et de 85 % d'ici 2050.

Les grands émetteurs de gaz à effet de serre et les distributeurs de combustibles de chauffage et de transport devront acheter des permis pour chaque tonne métrique d'émissions associées à leurs activités, ce qui les incitera à passer à des solutions moins polluantes, a déclaré le bureau du gouverneur.

New York fait partie des 12 États du nord-est qui participent depuis 2005 à un programme de type cap-and-invest, la Regional Greenhouse Gas Initiative, qui a permis de réduire de moitié les émissions des centrales électriques et de récolter près de 6 milliards de dollars, a-t-il précisé.