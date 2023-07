Deux créateurs sud-africains en herbe, Khumo Morojele et Klein Muis, passent des heures sur un marché d'occasion de Johannesburg à la recherche d'articles de mode.

Ils recyclent ensuite ce qu'ils trouvent pour en faire des vêtements ou des accessoires qui, selon eux, expriment un style africain unique.

L'upcycling consiste à réutiliser un objet d'une nouvelle manière sans dégrader le matériau dont il est fait, par opposition au recyclage, qui consiste généralement à décomposer le matériau d'origine et à le transformer en quelque chose d'autre.

Le projet actuel du duo, "Dunusa : Life of a Garment", le duo s'approvisionne en vêtements de seconde main, souvent envoyés en Afrique par des pays européens, qui sont ensuite déconstruits et retravaillés pour créer une mode avant-gardiste et abstraite.

Leur collection sera exposée lors d'un programme artistique international à Berlin du 14 au 16 juillet, le "Forecast Forum", où de jeunes artistes peuvent bénéficier d'un mentorat.

"La question à laquelle nous essayons de répondre avec ce projet est celle de la disparité entre le nord et le sud... comment certaines parties de l'Afrique deviennent des décharges pour les pays européens", a déclaré Muis, 22 ans.

Les deux artistes collaborent également avec d'autres créateurs africains. Ils travaillent avec un cordonnier ghanéen sur un projet visant à transformer de vieilles chaussures de football en sandales qui reflètent l'amour des Africains et des Européens pour ce sport.

"Dans notre culture, on a toujours insisté sur le fait qu'il ne faut pas gaspiller, parce qu'on chérit les choses qu'on possède et qu'on s'y attache... Nous voulons en quelque sorte refléter cela et le transcender dans nos vêtements", a déclaré M. Morojele, âgé de 20 ans.