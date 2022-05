Dans le cadre de la réinitialisation du gouvernement, le britannique Johnson compte sur le discours de la Reine pour regagner les électeurs.

La reine Elizabeth s'est retirée lundi de la cérémonie qui marque l'entrée en fonction d'un nouveau parlement. Son fils Charles doit lire à haute voix les lois que le gouvernement souhaite voir approuvées par la Chambre des communes et qui indiqueront les priorités de Johnson pour la prochaine session en 2022-2023. [L2N2X11UW]

Le gouvernement de Johnson a déjà défini quelques domaines sur lesquels il veut se concentrer, revenant à son programme dit de "nivellement par le haut" pour lutter contre les inégalités régionales qui, selon lui, a fait un bon score auprès des électeurs lors des élections de 2019 qui lui ont donné une large majorité.

Les ministres présenteront 38 projets de loi, dont des mesures visant à réformer le système éducatif britannique, à revitaliser ses high streets, à réprimer les "manifestations de guérilla" et à rendre la City plus attrayante pour les investisseurs mondiaux post-Brexit.

"Ce discours de la Reine remettra notre pays sur les rails, et je m'efforcerai - et ce gouvernement s'efforcera - nuit et jour de le réaliser", a déclaré M. Johnson dans un communiqué.

"Parce qu'en dépit de tout ce que nous avons traversé, nous allons nous assurer qu'au cours des deux années qu'il nous reste dans ce parlement, nous passons chaque seconde à unir et à niveler ce pays, exactement comme nous avons dit que nous le ferions."

Lundi, Buckingham Palace a déclaré que la reine Elizabeth connaissait des "problèmes épisodiques de mobilité" et avait décidé à contrecœur qu'elle ne pourrait pas être présente.

À la place, c'est son héritier, le prince Charles, qui lira le discours de la reine, en présence de son fils, le prince William.

CHANGEMENT DE CAP

Johnson et son gouvernement sont désireux de remettre l'accent sur ce qu'ils appellent les "vraies questions" et de tourner la page des scandales après des mois de reportages sur les rassemblements du COVID-19 qui se sont déroulés au bureau et à la résidence du Premier ministre à Downing Bourse.

Après que Johnson et son ministre des finances, Rishi Sunak, se soient vus infliger des amendes pour l'un de ces rassemblements, Keir Starmer, leader du parti travailliste d'opposition, a fait monter la pression en s'engageant à démissionner si la police découvrait qu'il avait enfreint les règles.

Ni Johnson ni Sunak n'ont démissionné, et la Bourse attend toujours les résultats d'une enquête de police sur d'autres rassemblements.

Les élections locales de la semaine dernière, qui ont vu les électeurs punir les conservateurs pour leur "partygate" et une crise du coût de la vie, ont incité certains à demander à Johnson de se concentrer sur les questions qui inquiètent les électeurs traditionnels du sud de l'Angleterre.

Mais comme ses détracteurs ne sont pas assez nombreux pour tenter d'évincer le premier ministre, M. Johnson espère pouvoir remettre son gouvernement sur les rails avant les prochaines élections, tout en sachant pertinemment qu'il doit s'attaquer à la crise croissante du coût de la vie.

La Banque d'Angleterre a déclaré la semaine dernière que la Grande-Bretagne risquait de subir la double peine d'une récession et d'une inflation supérieure à 10 %.

"Nous ferons en sorte que le pays traverse les répliques du COVID, tout comme nous avons traversé le COVID, avec chaque once d'ingéniosité, de compassion et de travail acharné", dira-t-il, selon les extraits de son discours envoyés par son bureau.

"En poursuivant de toute urgence notre mission de création d'emplois bien rémunérés et hautement qualifiés qui stimuleront la croissance économique dans tout le Royaume-Uni. C'est la solution durable et à long terme pour alléger le fardeau des familles et des entreprises."