Dans le cadre du remaniement du groupe Ant, Han Xinyi est nommé président du groupe

Le 19 mars 2024 à 11:53

Han Xinyi deviendra président du groupe chinois de technologie financière Ant Group et certaines unités de l'entreprise mettront en place leurs propres conseils d'administration respectifs pour fonctionner de manière plus indépendante, a déclaré une source qui a vu un courriel interne du PDG et président d'Ant, Eric Jing, mardi.