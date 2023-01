Dans le crédit, Fidelity préfère les obligations investment grade

Les taux demeureront élevés pendant un certain temps et aucun signe ne présage un changement de cap des banques centrales à court terme, affirme Fidelity dans sa dernière Allocation mensuelle. « Les marchés pourraient réagir favorablement à un pic d'inflation, mais les perspectives de croissance restent atones et les données brutes pourraient encore fléchir », prévient le gestionnaire d’actifs.



Il conserve donc une approche prudente en prévision des incertitudes à venir, tout en restant attentifs aux opportunités ciblées qui pourraient se présenter.



Sur le segment du crédit, le gestionnaire d'actifs préfère ainsi la sécurité relative des obligations investment grade. Il pense que les titres de moindre qualité vont sous-performer. Fidelity sous-pondère la dette des marchés émergents en raison du ralentissement économique mondial et des niveaux d'endettement élevés dans ces pays.



En ce qui concerne les emprunts d'État, il continue de surpondérer les bons du Trésor américain par rapport aux Bunds allemands. " La dynamique de l'inflation est plus défavorable en Europe qu'aux États-Unis et la BCE semble vouloir conserver une politique plus agressive ", explique le gestionnaire d'actifs.