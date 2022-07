Dans le sud de l'Ukraine occupée, certains craignent un retour à l'époque soviétique sous l'égide de la Russie

Une statue du leader communiste russe Vladimir Lénine, érigée en avril, se dresse dans le centre-ville, où les drapeaux russe et soviétique ont été hissés. Sur le côté des voitures de police qui patrouillent dans les rues, le mot ukrainien "politsiya" a été repeint en russe.

Certains magasins acceptent la monnaie russe, le rouble, ainsi que la hryvnia ukrainienne. Le trafic Internet est désormais acheminé via la Russie. Et, le réseau ukrainien de téléphonie mobile étant hors service, des colporteurs vendent des cartes SIM russes dans les rues.

Reuters s'est entretenu avec deux résidents actuels et trois anciens résidents de Nova Kakhovka qui ont déclaré voir des signes clairs indiquant que les autorités installées par la Russie cherchent à lier la ville, et la région environnante de Kherson, à Moscou.

Un haut fonctionnaire du gouvernement régional installé par les Russes a déclaré à Reuters qu'il poursuivait son projet d'organiser un "référendum" pour que Kherson se sépare de l'Ukraine et rejoigne la Russie. Il a fait l'éloge de l'époque précédant l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, lorsque l'Ukraine était l'une des 15 républiques nationales dirigées par le parti communiste depuis Moscou.

"Nous avons décidé - les habitants de la région de Kherson ont décidé - que nous devions organiser un référendum et voter pour rejoindre la Fédération de Russie", a déclaré dans une interview Kirill Stremousov, le chef adjoint de l'autorité régionale de Kherson nommée par la Russie.

Stremousov n'a pas donné de date pour le plébiscite prévu. Il a déclaré que, d'ici quelques semaines, le réseau de télécommunications russe couvrirait entièrement Kherson et il espère que le rouble russe sera en pleine circulation au début de l'année prochaine.

Les efforts d'intégration avec la Russie interviennent au milieu des promesses vocales ukrainiennes de reprendre bientôt la région stratégique de la mer Noire dans une contre-offensive majeure.

Le contrôle de Kherson, qui abritait un million de personnes avant la guerre, donne à la Russie un corridor terrestre de sa frontière à la Crimée, une péninsule aride qu'elle a annexée à l'Ukraine en 2014. Kherson comprend également un canal du fleuve Dniepr nécessaire à l'approvisionnement de la Crimée en eau douce.

La Maison Blanche a déclaré mardi que la Russie préparait le terrain pour l'annexion du territoire ukrainien - notamment via l'introduction du rouble et l'utilisation forcée de passeports russes - dans une répétition des tactiques utilisées en Crimée. L'ambassade de Russie aux États-Unis a rejeté les commentaires de Washington comme étant "fondamentalement faux".

Le Kremlin a déclaré que l'avenir des régions occupées d'Ukraine sera décidé par les résidents. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mercredi que les buts de guerre de Moscou https://www.reuters.com/world/europe/russia-expands-ukraine-war-goals-fighting-toll-mounts-2022-07-21 allaient désormais au-delà de la région de Donbas, contrôlée par les séparatistes, dans l'est de l'Ukraine, et comprenaient Kherson et la région voisine de Zaporizhzhia, dans le sud.

Le ministère ukrainien des affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire pour cette histoire. Kiev a déclaré que le référendum prévu est une initiative inutile mise en scène par des collaborateurs qui seront poursuivis une fois les troupes russes expulsées.

ÉDUCATION À LA SOVIÉTIQUE

L'invasion de la Russie a déjà incité de nombreux habitants à fuir la ville, qui comptait 60 000 habitants avant la guerre.

Certains de ceux qui restent à Nova Kakhovka sont furieux de la perturbation de leur mode de vie et ont le sentiment que leur ville natale retourne à l'époque des difficultés économiques et de la domination autoritaire lointaine de la Russie sous l'Union soviétique.

Une enseignante, qui a demandé à ne pas être identifiée par crainte de représailles, a déclaré que l'administration de son école a convoqué les 20 membres du personnel restants fin mai et a demandé qui serait prêt à enseigner le programme russe lorsque les cours reprendront en septembre. La réunion s'est déroulée en russe, a-t-elle précisé.

Seuls deux d'entre eux ont levé la main, a déclaré l'enseignante, qui était présente. Elle a déclaré à Reuters qu'elle démissionnerait si elle devait abandonner le programme ukrainien.

"J'aime l'Ukraine. Pourquoi devrais-je enseigner aux enfants différemment ... Puis-je leur dire que ceux qui tuent notre peuple et nos enfants font du bon travail ? Ma conscience ne me permet pas de le faire", a-t-elle déclaré par téléphone.

Elle a déclaré que seule une petite fraction des enseignants de la ville acceptait volontiers le changement et qu'il n'était pas certain qu'il soit mis en œuvre. La mairie et le conseil scolaire de Nova Kakhovka n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

"Mon âme a mal. Ils ne nous ont pas rendus à la Russie comme ils aiment le dire. Ils nous ont renvoyés dans l'URSS d'il y a 40 ans", a-t-elle déclaré.

Stremousov, le fonctionnaire installé en Russie, a déclaré à Reuters le 6 juillet que l'autorité régionale de Kherson prévoyait de modifier progressivement le programme scolaire et que le russe serait désormais utilisé dans les écoles en plus de l'ukrainien.

L'homme de 45 ans a fait l'éloge du programme scolaire soviétique et a déclaré que, si les enseignants choisissaient de démissionner, c'était leur choix.

Le ministre russe de l'éducation, Sergei Kravtsov, qui s'est rendu dans le sud de l'Ukraine occupée le mois dernier, a déclaré que l'éducation y avait autrefois encouragé le sentiment anti-russe et que la priorité serait d'enseigner aux élèves "nos réalisations communes".

Son ministère a déclaré jeudi qu'il s'était rendu à Kherson et avait personnellement remis des diplômes russes à huit écoliers. De nouveaux manuels scolaires destinés à être utilisés dans la région ont également été présentés lors de l'événement, a indiqué le ministère.

L'Ukraine a demandé aux enseignants des zones occupées de se présenter aux services de sécurité s'ils sont contraints d'adopter le programme scolaire russe.

DES MARCHANDISES DE MAUVAISE QUALITÉ

Margo, une artiste de 18 ans qui a refusé de donner son nom complet, a déclaré que les marchandises ukrainiennes ont largement disparu des rayons de Nova Kakhovka et que la qualité de la nourriture et des marchandises russes apportées de Crimée était médiocre.

Les prix ont grimpé, bien que les achats de panique des premiers jours de l'invasion se soient calmés. De nombreux magasins restent fermés et le chômage sévit, dit-elle.

Stremousov a nié que la qualité de la nourriture s'était détériorée, mais il a reconnu que les prix étaient plus élevés.

Le fonctionnaire, qui s'adresse souvent aux habitants de Kherson dans des vidéos en ligne sous un portrait de Vladimir Poutine, a déclaré qu'il pensait que la région avait prospéré économiquement sous l'Union soviétique.

Margo a déclaré que les autorités d'occupation avaient organisé un concert, auquel elle a assisté, dans la Maison de la culture de la ville à la veille d'un défilé le 9 mai pour commémorer la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale.

Elle n'a reconnu personne dans la foule et a trouvé des gens avec des drapeaux soviétiques et des femmes âgées portant le ruban St George, un symbole militaire russe souvent utilisé pour exprimer un sentiment pro-russe, dit-elle.

"Avant le début du concert, le maire autoproclamé est sorti et a fait un discours disant 'Je pense que la plupart des gens dans le public se sentent maintenant comme moi : comme s'ils se sont remis d'une longue maladie. Aujourd'hui, nous allons entendre des chansons qui étaient autrefois interdites. La première sera 'Katyusha'", a-t-elle déclaré, faisant référence à la chanson de guerre de l'ère soviétique qui s'est rapidement mise à jouer.

Le maire autoproclamé n'a pas pu être joint pour un commentaire.

BLACKOUT INTERNET

Selon les résidents actuels et anciens, le signal mobile et l'Internet ukrainien sont passés de disparates à inexistants. Certaines personnes ont acheté des cartes SIM russes pour rester en contact avec leurs proches et leurs amis, mais elles ne fonctionnent pas toujours, selon Margo.

Les cartes SIM ne portent aucun marquage ni aucune marque et ceux qui les achètent font photographier leur passeport et leur carte grise par les vendeurs de rue.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information de manière indépendante.

L'Ukraine a exhorté les habitants de la région de Kherson à évacuer en raison de sa contre-offensive imminente. Au cours des deux dernières semaines, au moins quatre frappes ukrainiennes à longue portée ont touché des cibles à Nova Kakhovka qui, jusqu'à présent, a été épargnée par les combats violents.

Margo dit que de nombreux résidents ukrainiens, surtout les plus jeunes, ont fui la ville. Ses amis sont partis à l'étranger ou dans les villes tenues par les Ukrainiens et elle envisage de partir elle aussi.

Stremousov a estimé que 60 à 70 % des résidents de la région sont restés. Il a déclaré que des passeports russes étaient distribués dans la région et qu'il y avait de longues files d'attente.

Le président russe Vladimir Poutine a signé le 25 mai un décret simplifiant le processus d'acquisition de la citoyenneté et des passeports russes pour les résidents de Kherson et de Zaporizhzhia.

Reuters n'a pas pu déterminer combien de personnes avaient fui la ville mais a parlé aux membres de quatre familles qui étaient parties.

L'enseignante a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de partir.

"Nous attendons l'armée ukrainienne", a-t-elle dit. "Je ne sais pas comment cela va se passer et où nous allons nous cacher et ce que nous allons perdre, mais nous voulons être en Ukraine".