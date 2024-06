Les start-ups américaines de véhicules électriques se tournent vers des modèles moins chers, freinent leurs plans d'augmentation de la production et licencient du personnel pour faire face à une baisse de la demande et à des frais de réparation élevés. Fisker a déposé le bilan cette semaine, devenant la dernière victime de la désaffection des clients et de la guerre des prix qui frappent le secteur.

Fisker

Fisker cherche à vendre ses actifs et à restructurer sa dette, pénalisée par une consommation rapide de liquidités pour livrer ses SUV Ocean aux États-Unis et en Europe. Le véhicule fait l'objet d'une enquête de la part de l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) pour des incidents liés à la sécurité.L'entreprise a rappelé plus de 18 000 voitures en Amérique du Nord et en Europe au début du mois en raison d'un logiciel défectueux et du non-respect des normes de sécurité.

Fisker a émis un avertissement de continuité d'exploitation en mars et a déclaré qu'elle allait licencier 15% de son personnel et suspendre ses investissements dans des projets futurs jusqu'à ce qu'elle obtienne un partenariat avec un constructeur. Reuters a rapporté que Nissan était en pourparlers avancés pour investir dans Fisker dans un accord qui pourrait permettre au constructeur automobile japonais d'avoir accès à un camion électrique tout en donnant à la startup en difficulté une bouée de sauvetage financière.

La demande a été faible pour le SUV électrique Ocean de Fisker. Bien qu'elle ait produit plus de 10 000 véhicules en 2023, l'entreprise n'en a livré qu'environ 4 700. La société a terminé l'année 2023 avec des liquidités de 325,5 millions de dollars, contre 736,5 millions de dollars en 2022.

Rivian

Au début du mois de juin, Rivian a annoncé la deuxième génération de son pick-up R1T et de son SUV R1S avec de nouvelles unités d'entraînement et d'autres composants pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. En mars, Rivian a présenté ses SUV R2 et ses crossovers R3 électriques, plus petits et moins chers, en prévoyant de commencer à produire le R2 dans son usine américaine existante afin d'accélérer les livraisons au premier semestre 2026. Cette décision intervient quelques semaines après que l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait un arrêt de production de plusieurs semaines cette année afin de moderniser ses usines et de réduire les coûts.

Rivian prévoit de produire 57 000 véhicules en 2024, ce qui est bien inférieur aux estimations qui se montaient à près de 82 000 unités. Ce chiffre est également bien inférieur aux 1,8 million de véhicules que Tesla devrait livrer en 2023. Après avoir hésité à réduire le prix de ses véhicules l'année dernière, Rivian a introduit en février des options de gamme inférieure pour ses voitures existantes, qui sont 3100 $ moins chères.

La startup s'est efforcée de réduire sa consommation de trésorerie en renégociant ses contrats d'approvisionnement et en fabriquant certains composants en interne. Rivian a affiché des liquidités de 5,98 milliards de dollars au premier trimestre, contre 7,86 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Lucid

Lucid Group va réduire ses effectifs aux États-Unis de 6% en mai, car la croissance plus lente que prévu de la demande de véhicules électriques entrave son chemin vers la rentabilité. Lucid a pour actionnaire majoritaire (60%) le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite. Le constructeur devrait commencer à produire une voiture de taille moyenne plus abordable à la fin de l'année 2026 et son SUV Gravity cette année, afin d'attirer une clientèle plus large. Depuis six trimestres consécutifs, l'entreprise n'a pas répondu aux attentes des analystes en matière de chiffre d'affaires. Elle a réduit le prix de la Lucid Air Pure à 69 900 dollars et inclut deux ans d'entretien programmé gratuit ainsi qu'une allocation de recharge en guise d'incitation.

En novembre, Lucid a dévoilé son SUV Gravity, dont le prix de départ sera inférieur à 80 000 dollars et qui devrait entrer en production à la fin de l'année. La société a déclaré qu'elle visait à commencer à produire un véhicule de taille moyenne moins cher à la fin de 2026 pour concurrencer les véhicules Model 3 et Model Y de Tesla, avec un prix d'environ 50 000 $.

Lucid a terminé le premier trimestre avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 2,17 milliards de dollars, contre 1,37 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'année dernière.

Nikola

Nikola s'oriente vers les gros camions fonctionnant à l'hydrogène, après que certains de ses camions électriques à batterie ont pris feu en août et ont dû être rappelés. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 170 millions de dollars pour les camions en 2024, avec l'objectif de vendre 450 unités cette année, y compris ses camions électriques à pile à hydrogène.

Les liquidités de Nikola à la fin du premier trimestre s'élevaient à 345,6 millions de dollars, en baisse par rapport aux 464,7 millions de dollars de décembre.

