Dans la petite chambre d'une maison au toit de tôle de Juliaca, au sud du Pérou, Asunta Jumpiri tient le sweat-shirt rouge et noir déchiré de son fils de 15 ans, dont les yeux sombres la fixent à partir d'une demi-douzaine de photos encadrées dans la pièce.

Son fils Brayan le portait lorsqu'il a été abattu d'une balle dans la nuque le 9 janvier, la journée de violence la plus meurtrière que le Pérou ait connue depuis plus de vingt ans et qui a laissé une profonde cicatrice dans le sud andin du pays.

Brayan était venu en ville avec sa mère, son jeune frère de 9 ans et sa sœur aînée enceinte pour consulter un médecin. Brayan a ensuite demandé à se rendre dans un cybercafé et ils se sont donné rendez-vous plus tard à un carrefour proche, a raconté sa mère.

Au lieu de cela, Brayan a été pris dans les manifestations. Des images de caméras de sécurité décrochées par Reuters montrent le moment où il a été abattu, identifiable par son sweat-shirt rouge-noir distinctif.

Brayan a succombé à ses blessures trois jours plus tard, le 12 janvier, à l'hôpital, après que des chirurgiens eurent tenté de dégager un blocage dans le cerveau. L'autopsie a montré qu'il avait le crâne fracturé et qu'il était mort d'un traumatisme crânien causé par un projectile d'arme à feu.

"Pensez-vous que nous allons pardonner ? Jumpiri, la mère de Brayan, a déclaré à Reuters à son domicile. "Non, nous n'allons pas pardonner. Je suis prête à me battre. Je suis prête à mourir. Je suis prête à me battre pour le Pérou. Je n'ai plus peur maintenant que mon fils est mort".

Le Pérou, qui compte quelque 35 millions d'habitants, d'immenses réserves de cuivre et l'ancienne cité inca Machu Picchu, s'efforce de rétablir la stabilité après des mois de manifestations et d'affrontements antigouvernementaux qui ont fait 49 morts, avec des routes bloquées dans tout le pays et des appels à la démission du président et du Congrès.

Les appels de plus en plus nombreux à la justice constituent un obstacle au rétablissement de la paix, rompue par l'éviction spectaculaire, le 7 décembre, du président de gauche Pedro Castillo.

Depuis le premier décès survenu lors d'une manifestation à la mi-décembre, les procureurs ont ouvert au moins 11 enquêtes sur la mort de certaines des personnes tuées lors des affrontements avec les forces de sécurité.

Le bureau du procureur de Juliaca a déclaré qu'il n'était pas autorisé à discuter des enquêtes et la police s'est refusée à tout commentaire.

Les affrontements ont connu une accalmie depuis leur apogée, mais la colère couve.

Zarai Toledo, chercheuse postdoctorale au Center for Inter-American Policy and Research (CIPR), qui a étudié les conflits sociaux au Pérou, affirme que la vague de protestations actuelle ne ressemble à aucune autre depuis le retour du pays à la démocratie, et que l'absence de responsabilité perçue est dangereuse pour la démocratie.

"Le pays est très imprévisible, mais ce niveau de répression peut nous aider à affirmer que ceux qui ont été victimes de la répression ne s'arrêteront pas", a déclaré Mme Toledo.

LES CICATRICES DE LA VIOLENCE

Brayan est l'une des 19 personnes tuées à Juliaca. Les cicatrices de la violence sont disséminées dans toute la ville, gravées dans les rues et les bâtiments : des carcasses de voitures calcinées, des pneus en feu et des débris de verre jonchent les routes. Des banderoles anti-gouvernementales sont suspendues aux viaducs, appelant le président à démissionner.

Les membres des familles des victimes se sont regroupés, ont obtenu une aide juridique et ont formé une association pour inciter les autorités à agir. Ils se coordonnent avec les familles et les organisations du pays représentant les personnes tuées lors des manifestations pour intenter une action en justice contre la présidente Dina Boluarte et d'autres membres du gouvernement.

Mme Boluarte a déclaré qu'il n'y aurait pas d'"impunité" en ce qui concerne les décès survenus lors des manifestations, mais les familles disent qu'elles n'ont pas vu beaucoup de progrès.

Rosa Luque a critiqué les autorités pour ne pas avoir fait assez pour recueillir des preuves après que son fils de 18 ans, Heliot Luque, a été tué par balle vers 17h30 le 9 janvier. Il est mort d'une seule balle dans la poitrine, comme l'a montré l'autopsie.

"Ne sont-ils pas censés être les autorités et n'est-ce pas leur devoir de le faire ? a déclaré M. Luque.

Des centaines de manifestants ont été arrêtés et plusieurs d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison, le gouvernement ayant adopté une ligne dure face à la violence des manifestations, menaçant notamment de lourdes peines de prison les personnes qui soutiennent ce qu'il appelle des actes "terroristes" en ligne.

"Ils n'enquêtent pas immédiatement sur les morts, mais les (manifestants) qui causent des dégâts ou dirigent des actions sont déjà en prison. Nos morts ne valent rien", a déclaré Dionisio Aroquipa, dont la fille de 17 ans, Jhamlith Nataly, est décédée le 9 janvier.

Les enquêteurs ont trouvé une balle de 9 millimètres (mm) logée dans son corps, selon un rapport d'autopsie consulté par Reuters.

"Nous demandons que justice soit faite, qu'une enquête approfondie soit menée. Je veux savoir qui a appuyé sur la gâchette", a déclaré M. Aroquipa.