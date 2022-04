Dans les bidonvilles du Pérou, le poulet n'est plus au menu alors que les soupes populaires luttent contre l'inflation.

"La hausse des prix est énorme", a déclaré Jenifer Mondalgo, présidente de l'association de la soupe populaire du bidonville de Pamplona Alta. "Le poulet que nous avions l'habitude d'acheter (...) est désormais inaccessible. Pour nous, les soupes populaires, le poulet a cessé d'exister."

Mondalgo a déclaré qu'ils ont eu recours à la supplication au marché pour obtenir gratuitement des os, des peaux ou d'autres restes afin de pouvoir servir au moins quelques protéines animales.

Pendant des années, les soupes populaires ont proposé le déjeuner à 1 sol (27 cents), mais maintenant les dirigeants de la communauté ont été obligés de faire payer 1,5 soles.

Alors qu'une grande partie du monde doit faire face à une forte inflation déclenchée par la crise ukrainienne, les enjeux sont les plus élevés dans le Sud, où les pauvres ont toujours cherché à gagner leur vie et pourraient avoir faim à tout moment.

La guerre a également provoqué une pénurie mondiale d'engrais, ce qui a une incidence directe sur le coût des denrées alimentaires.

À Pamplona Alta, les habitants ont cherché de la nourriture dans les poubelles. Les bidonvilles de Lima sont depuis longtemps le premier arrêt des Péruviens qui quittent les Andes pour se rendre en ville à la recherche de meilleures opportunités.

L'inflation au Pérou est à son plus haut niveau depuis un quart de siècle, les hausses de prix affectant de manière disproportionnée la nourriture. La flambée des prix a déjà déclenché des protestations à l'échelle nationale qui ont laissé le gouvernement dans l'embarras pour trouver des moyens de réduire les coûts.

Le président péruvien Pedro Castillo a promis de faire baisser les prix en renonçant à la taxe de vente sur les produits alimentaires de base, un projet de loi que le Congrès a adopté tard mardi après un long débat sur les aliments considérés comme essentiels.

Le Pérou a également augmenté le salaire minimum de 10 %, à 1 025 soles, et proposé des bons pour subventionner le gaz de cuisine pour les plus vulnérables.

"Des choses comme les légumes et les pommes de terre étaient autrefois bon marché. Maintenant, ils sont super chers", a déclaré Elena Rodriguez, une habitante de Pamplona Alta. "Je ne sais plus quoi faire".

Lundi, une soupe populaire de Pamplona Alta a servi du riz avec des lentilles, ainsi qu'un plat de plus en plus rare : une soupe au poulet, grâce à un don d'os au marché plus tôt dans la journée.

L'huile végétale a augmenté de 50 % l'année dernière, selon l'agence nationale des statistiques du Pérou. Cela a contraint les Péruviens pauvres à trouver des moyens de se débrouiller, par exemple en récupérant les restes de graisse de porc pour les utiliser dans d'autres plats.

"Si les soupes populaires cessaient d'exister, notre vie serait terrible", a déclaré Maria Sanchez, qui dépense près de 200 soles par mois à la soupe populaire locale pour nourrir sa famille de six personnes.

"Nous ne saurions pas quoi acheter car tout est si cher au marché".

(1 $ = 3,7081 soles)