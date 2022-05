Dans les coulisses du Japon, un accueil favorable à la défense de Taïwan par Biden

La remarque de M. Biden lundi - lors de sa première visite en Asie depuis son entrée en fonction - semble repousser les limites de la politique américaine d'"ambiguïté stratégique" à l'égard de Taïwan autonome, à la grande colère de la Chine.

Bien que les États-Unis se soient engagés, en vertu de leur loi sur les relations avec Taïwan, à "contribuer à fournir à Taïwan les moyens de se défendre", ils ont longtemps refusé d'indiquer clairement comment ils pourraient réagir en cas d'attaque chinoise sur l'île.

Un assistant de Biden a déclaré par la suite que son commentaire ne représentait aucun changement dans la position américaine vis-à-vis de l'île, que la Chine revendique comme sienne.

Officiellement, le Japon a adopté une ligne similaire. Le secrétaire principal du Cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré mardi qu'il n'y avait aucun changement dans la position des alliés sur Taïwan, bien qu'il ait refusé de commenter la remarque de Biden.

Mais certains hauts responsables du Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir ont salué le commentaire, considéré comme dissipant les doutes quant à la volonté réelle des États-Unis d'agir en temps de crise.

"La remarque va bien au-delà de la stratégie ambiguë des administrations passées. Cela contribuera à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan", a déclaré Masahisa Sato, ancien vice-ministre de la défense et faucon bien connu du LDP, dans un billet de blog.

"Il y a beaucoup d'éloges à ce sujet au sein du parti".

Keisuke Suzuki, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a salué le commentaire de Biden comme "très important et opportun" dans un message sur Twitter.

Pour le Premier ministre Fumio Kishida, qui se tenait à côté de Biden lors de son intervention, la sécurité de Taïwan est vitale. Taïwan et le Japon font partie d'une chaîne d'îles qui enserre les forces chinoises. La perte de Taïwan briserait cette ligne et serait considérée comme une menace pour le Japon.

"Dissuader la Chine de se lancer dans des actions militaires aventureuses devrait rester la tâche la plus importante", a déclaréTomohiko Taniguchi, qui était conseiller de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Les commentaires de Biden sont "bienvenus pour le Japon, Taïwan et la région indo-pacifique", a-t-il ajouté.

Contrer l'influence militaire et économique croissante de la Chine dans la région indo-pacifique a été le thème principal de la visite de Biden.

Selon des conseillers et des analystes, le président est venu en Asie avec un message clair à la Chine : n'essayez pas ce que la Russie a fait à l'Ukraine n'importe où en Asie, et surtout pas à Taïwan.

"Que les États-Unis disent qu'ils agiraient en cas d'urgence n'est pas une mauvaise chose pour nous", a déclaré à Reuters un responsable du LDP qui travaille pour un législateur influent, à condition de ne pas être identifié.

C'EST COMPLIQUÉ

Le Japon a une relation compliquée avec la Chine, qui est à la fois son plus grand marché d'exportation et sa plus grande source d'importations. Pendant des années, les entreprises japonaises ont construit de profondes chaînes d'approvisionnement en Chine, bien que le gouvernement japonais souhaite désormais qu'elles ramènent une partie de la fabrication chez elles.

Une invasion chinoise de Taïwan pourrait également perturber les voies maritimes que le Japon utilise pour transporter des marchandises vers une grande partie du reste du monde, et pour faire venir du Moyen-Orient le pétrole qui alimente la troisième économie mondiale.

"Si Taïwan était occupée, le Japon pourrait être gravement endommagé car nos voies maritimes sont proches de Taïwan", a déclaré l'amiral à la retraite Katsutoshi Kawano, qui a été chef de l'état-major interarmées des forces d'autodéfense japonaises pendant cinq ans, jusqu'en 2019.

Le commentaire de M. Biden contribuerait à dissuader la Chine d'attaquer Taïwan, a-t-il ajouté.

Le Japon a exprimé son inquiétude à propos de Taïwan dans son dernier livre blanc annuel sur la défense, faisant état d'un "sentiment de crise" à propos de Taïwan et de la menace que représentent les forces chinoises pour ce pays.

Dans les semaines qui ont suivi l'attaque en Ukraine, que la Russie qualifie d'"opération spéciale", M. Kishida a également mis en garde contre une sécurité de plus en plus fragile en Asie de l'Est.

La Chine a décrit ses manœuvres autour de Taïwan, qui ont inclus des incursions régulières de ses avions dans la zone de défense aérienne de Taïwan, comme une activité militaire normale.

Vendredi, l'armée de l'air de Taïwan a fait décoller des avions pour éloigner 18 appareils chinois, a déclaré le ministère de la défense de Taïwan, dans le cadre de ce qui est devenu un schéma régulier qui a provoqué la colère du gouvernement de Taipei.

Alors que le nombre d'avions et de navires chinois autour du Japon augmente également, le Japon augmente ses dépenses de défense, le parti de Kishida faisant pression pour qu'elles doublent et atteignent 2% du produit intérieur brut.

Toutefois, même cela n'égalera pas le rythme d'augmentation des dépenses militaires de la Chine, qui sont déjà presque cinq fois plus élevées. Pendant des décennies, le Japon s'est limité à des armes à courte portée car sa constitution pacifiste lui interdit de mener des guerres étrangères.

Ces contraintes signifient que le Japon s'appuierait probablement sur son allié américain pour combattre à Taïwan, tandis qu'il accueille et soutient l'augmentation des troupes, des avions et des navires qui seraient nécessaires pour vaincre la Chine.