Kohei Kirimoto, un artisan laqueur de la huitième génération, a parcouru jeudi les ruines de son atelier centenaire dans la ville côtière japonaise de Wajima, ne s'inquiétant que de la disparition de ses chats.

L'atelier, réputé dans le monde entier pour ses laques traditionnelles, n'était plus qu'un amas fumant après le tremblement de terre du jour de l'an et l'incendie qui l'a suivi.

Kirimoto a distribué de la nourriture et de l'eau non seulement aux trois chats qui vivaient dans ce qui avait été sa maison et son lieu de travail, mais aussi aux dizaines de félins de la communauté qui vivaient sur le marché matinal "Asaichi" de Wajima, célèbre pour ses rangées sinueuses d'étals de fruits de mer, d'en-cas et d'objets artisanaux.

"La chaleur des habitants de cette région et de ce pays se reflète dans la vie quotidienne des chats", explique Kirimoto, 31 ans. "Je veux aider ces chats qui se cachent quelque part à retrouver leur vie quotidienne.

Wajima a été l'une des communautés les plus durement touchées lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,6 a frappé le centre du Japon dans l'après-midi du jour de l'An, dans ce qui a été la tempête la plus forte que le pays ait connue depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. La mort de près de 100 personnes a été confirmée et la recherche de survivants se poursuit.

Le tremblement de terre a atteint le niveau le plus élevé sur l'échelle d'intensité du Japon, déformant les routes et abattant des centaines de bâtiments. Mais la perte culturelle la plus importante est sans doute l'incendie massif qui a consumé la majeure partie du marché d'Asaichi, vieux de 1 000 ans.

La famille Kirimoto est un pilier de Wajima depuis plus de 200 ans, produisant des bols et des meubles en bois "urushi" finement polis qui font partie du patrimoine culturel du pays. Kirimoto lui-même a acquis une renommée internationale en fusionnant cet art avec des bijoux et des sacs de créateurs.

En fouillant dans les décombres, il a déclaré que cet héritage ancien et sa renommée étaient loin de son esprit.

"Les outils et l'art ne m'inquiètent pas", a-t-il déclaré. "Je peux recréer ces œuvres autant de fois que je le souhaite. Je ne me préoccupe que de la vie, de la vie des chats.

Alors que Kirimoto se promenait en distribuant des rations aux chats, quelques amis et connaissances se sont arrêtés pour discuter. En découvrant ensemble la scène de destruction, ils se sont souvenus du travail qui les attendait après le choc initial de la catastrophe.

"Pour l'instant, nos esprits sont vides", a-t-il déclaré. "Mais nous devons graver cette image dans nos esprits, l'enregistrer à l'aide d'instantanés et, enfin, entamer le processus de reconstruction. C'est tout ce qu'il y a à faire.

Wajima vient à peine de se remettre de la crise du COVID-19, qui a privé la ville de touristes et d'échanges commerciaux. L'épidémie a également eu des répercussions sur le plan personnel, que les chats ont contribué à atténuer, selon Kirimoto.

Il a récemment adopté deux d'entre eux dans un sanctuaire voisin. Un autre, âgé de trois ans, a été son compagnon de tous les instants pendant la pandémie.

"Je suis reconnaissant pour tout le bonheur qu'ils m'ont donné", a-t-il déclaré en sanglotant. "Je suis reconnaissant.