Dans les villages près de Kiev, comment l'Ukraine a tenu l'armée russe à distance

"Il y avait des mortiers si puissants que c'était effrayant même dans la cave", a déclaré Valeriy Hudym à Reuters dimanche, deux jours après que les soldats ukrainiens ont repris le contrôle de Lukyanivka lors d'une bataille de cinq heures avec les Russes.

"Les chars tiraient, l'artillerie et les mitrailleuses. Tout ce qui est possible était là".

Plus d'un mois après l'invasion de la Russie, la défense de la capitale ukrainienne Kiev s'est jouée dans des combats féroces dans des endroits comme Lukyanivka et la ville voisine de Brovary à l'est, Irpin et Bucha au nord-ouest et Makariv à l'ouest.

Lorsque les histoires seront écrites, ces villes et villages seront peut-être des détails mineurs, mais c'est là que l'avancée russe a été stoppée. Mardi, lors des pourparlers de paix à Istanbul, Moscou a promis de réduire considérablement ses opérations autour de Kiev pour favoriser le dialogue.

À Lukyanivka, à deux heures de route du centre de Kiev, les habitants se souviennent avoir averti les troupes russes qui avaient occupé leur localité de partir tant qu'ils le pouvaient.

"J'ai une voisine qui s'appelle Svitlana. Elle leur a dit ouvertement en face : 'Les gars, rentrez chez vous. Vous allez être tués ici'", a déclaré Hudym.

Ce retournement de situation s'est répété dans les zones situées autour de la moitié nord de la capitale, alors que les troupes ukrainiennes récupèrent le territoire perdu au cours du premier mois de combat dans de petites batailles, sans remporter de victoire décisive.

"Les Russes n'ont pas les forces nécessaires pour avancer, et (les Ukrainiens) n'ont pas les forces nécessaires pour les repousser vers la frontière", a déclaré Serhiy Zgurets, directeur de la société de conseil Defence Express.

Le ministère russe de la défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la situation militaire autour de Kiev.

Mais les petites victoires ont porté un coup psychologique à un ennemi plus puissant et ont montré comment des unités agiles connaissant la région peuvent défendre les lignes et même les repousser, selon les experts militaires.

Elles servent également des objectifs stratégiques - maintenir l'artillerie russe plus loin du centre-ville et empêcher l'armée d'invasion d'encercler complètement Kiev, selon les experts.

Des villes comme Kharkiv et Mariupol ont subi de lourds bombardements alors que les avancées terrestres russes stagnaient - une partie de ce que le Pentagone et d'autres responsables militaires occidentaux décrivent comme un signe de frustration russe face au manque de progrès.

Kiev a également été frappée par des obus et des missiles, et au moins 264 civils ont été tués selon les autorités de la ville. Mais l'ampleur de la dévastation, en particulier dans le centre-ville, est bien moindre.

La Russie décrit ses actions en Ukraine comme une "opération spéciale" ayant pour but de démilitariser son voisin. Elle a nié avoir ciblé des civils.

À Lukyanivka, les soldats ukrainiens ont emporté deux chars lourds russes apparemment en état de marche, capturés pendant les combats.

"Nous avons assommé les Russes. Les Russes sont maintenant déplacés à quelques kilomètres de là", a déclaré Marat Saifulin, du "bataillon de la Fraternité" ukrainienne qui a participé à la reconquête du village lors d'une attaque qui a duré de midi à la tombée de la nuit.

RECULS ET RÉSISTANCE

Le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré début mars que l'intention du président russe Vladimir Poutine était de s'emparer de Kiev dans les deux jours suivant le début de l'invasion, le 24 février.

Poutine et les responsables russes ont toujours affirmé que l'opération militaire russe en Ukraine s'était déroulée comme prévu.

Toutefois, deux revers précoces ont laissé entendre que la navigation ne serait pas aisée pour une force russe disponible estimée par certains diplomates avant la guerre à environ 190 000 hommes. La Russie n'a pas donné de chiffre pour son déploiement en Ukraine.

Les parachutistes russes ont attaqué l'aéroport d'Hostomel, une tête de pont potentielle au nord-ouest de Kiev, le premier jour de l'invasion et, selon certains rapports, l'ont capturé. Mais de violents combats y ont empêché une victoire décisive, ajoutent les rapports.

Les images satellite ont également capturé une énorme colonne de matériel militaire s'étendant sur 64 km et venant d'une direction similaire.

Considérée par certains responsables occidentaux de la défense comme une menace majeure pour Kiev dans les premiers jours de la guerre, elle s'était largement dispersée le 10 mars, certains véhicules se répandant dans les villes environnantes.

Un haut responsable de la défense américaine a déclaré début mars que l'avancée de la Russie sur Kiev, y compris le convoi, semblait s'enliser en raison de problèmes logistiques, notamment le manque de nourriture et de carburant, ainsi que le moral bas de certaines unités.

Les attaques de petites unités de troupes ukrainiennes contre les colonnes de chars en progression, dans certains cas à l'aide d'armes antichars portées à l'épaule et expédiées de l'étranger, ont également contribué à enliser la machine militaire russe.

À l'est, à Brovary, un convoi de chars russes a été repoussé après que plusieurs d'entre eux aient été détruits dans une embuscade capturée dans des images dramatiques filmées par des drones et diffusées par les forces pro-ukrainiennes.

Au nord, à Bucha, près d'Irpin, le maire de la ville a filmé des scènes de chars et de véhicules blindés incendiés, encore fumants après avoir subi une attaque féroce.

À Irpin, les forces ukrainiennes ont détruit un grand pont reliant les villes du nord-ouest à Kiev afin de freiner la progression de l'ennemi. Lundi, le maire d'Irpin a déclaré que l'Ukraine avait repris le contrôle total de la situation. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement son affirmation.

Le résultat de la stratégie défensive souple et des lacunes russes a été l'absence d'avancées majeures sur Kiev depuis plusieurs jours.

Dans la ville, où il ne reste plus que la moitié de la population du temps de paix (3,4 millions d'habitants), des signes de retour à la vie normale ont été observés dans les rues, avec l'ouverture de quelques magasins, restaurants et cinémas et des personnes profitant du soleil printanier dans les parcs.

Les espoirs de voir la menace immédiate pesant sur la capitale s'éloigner ont été alimentés la semaine dernière par le chef de la direction opérationnelle principale de l'état-major général russe.

Il a déclaré que la première phase de l'opération en Ukraine était largement terminée et que les forces russes se concentreraient désormais sur la région du Donbass, à l'est.

Cela semble concorder avec les évaluations des services de renseignement occidentaux selon lesquelles les forces russes ont abandonné, du moins pour le moment, leur tentative active de prendre Kiev à la suite de lourdes pertes et de défenses ukrainiennes étonnamment tenaces.

PENSIONS PAYANTES, MORAL EN BERNE

Sur de nombreuses routes menant à la sortie de Kiev, les maisons détruites et les débris montrent le prix payé par ceux qui ont décidé de rester. Le gaz et l'électricité sont souvent coupés et il n'y a aucune certitude quant au moment et à l'endroit où le prochain missile pourrait tomber.

Dans le village de Krasylivka, Hanna Yevdokimova, 92 ans, a déclaré que l'invasion était son troisième conflit après la guerre d'hiver soviéto-finlandaise de 1939-1940 et la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a vu les troupes allemandes défiler dans le village.

La semaine dernière, sa maison a été touchée par des débris de missiles. Un fragment tordu d'un missile russe Kalibr gisait à 100 mètres (328 pieds) dans le jardin d'un voisin.

"Qu'est-ce que je peux faire ? Tout ce que je veux, c'est reconstruire pour pouvoir mourir dans ma propre maison", a-t-elle déclaré.

Certains habitants de Lukyanivka ont déclaré qu'ils avaient passé près d'un mois sous l'occupation russe comme des prisonniers virtuels dans leur propre maison, leurs téléphones portables confisqués et leurs déplacements uniquement autorisés sous escorte armée.

Maintenant, ils peuvent aller et venir à leur guise au milieu de maisons gravement endommagées.

Près de Makariv, à l'ouest de Kiev, qui est toujours contestée, de lourds bombardements pouvaient être entendus la semaine dernière. Malgré cela, le maire de la ville, Vadym Tokar, a parcouru les villages environnants en treillis militaire et a distribué des pensions aux personnes âgées.

Le fermier Vasyl Chaylo, de Peremoha, a décrit ce qu'il a dit être des conscrits russes craintifs, à court de rations et disciplinés par des combattants professionnels plus durs.

"Ils ont peur. D'après mes observations, certains d'entre eux ne veulent peut-être pas se battre et veulent se rendre, mais ils sont maintenus en ligne par les forces spéciales", a-t-il déclaré.

Chaylo a ajouté qu'il avait demandé aux équipages de chars qui s'étaient installés devant sa maison combien de temps dureraient leurs rations sèches et qu'on lui avait répondu une semaine. "Ils sont venus nous voir le huitième jour et nous ont dit qu'ils n'avaient rien à manger".

Le ministère russe de la défense a reconnu que certains conscrits ont pris part au conflit, après des démentis antérieurs du Kremlin et des autorités militaires. Le ministère n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les rations.

Halyna Shybka, ancienne infirmière dans un hôpital militaire de Kiev pendant 25 ans, a ignoré les supplications de ses petits-enfants et reste avec son mari Mykola dans la maison de Kalynivka, près des lignes de front de Brovary, où ils vivent depuis 1974.

"Ils ont essayé de nous persuader par tous les moyens de partir avec eux, mais je voulais rester", dit-elle, en versant des tasses de thé dans sa petite cuisine, le son des tirs d'artillerie ukrainiens sortants grondant en arrière-plan.

"C'est notre terre, nous n'allons pas partir".