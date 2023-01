Dans un ancien port négrier, Mme Yellen voit la voie du renouveau pour l'Afrique et les États-Unis.

Mme Yellen a visité la Maison des esclaves, un fort construit à la fin du XVIIIe siècle sur l'île de Gorée, au large des côtes du Sénégal, comme point de transit pour les êtres humains avant qu'ils ne soient transportés de force de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'elle poursuivait une visite de trois pays en Afrique.

"Je retiens de ce lieu l'importance de redoubler notre engagement à lutter pour nos principes communs et les valeurs de liberté et de droits de l'homme là où ils sont menacés - en Afrique, aux États-Unis et dans le monde entier", a-t-elle écrit dans le journal des visiteurs.

Le site, qui est désormais un musée et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, attire souvent des visiteurs américains de haut niveau, dont l'ancien président Barack Obama, le premier président américain d'ascendance africaine, qui l'a visité avec sa famille en 2013.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié l'île de "lieu de réconciliation et d'espoir" lors de sa visite en décembre 2021, notant dans le journal de bord qu'il s'agissait du lieu où les pourparlers visant à mettre fin à l'apartheid dans son propre pays ont débuté.

Mme Yellen, parfois visiblement émue, a souligné les liens durables qui unissent l'Afrique et les États-Unis.

"En fin de compte, Gorée Island nous rappelle que les histoires de l'Afrique et de l'Amérique sont intimement liées. Nous savons que la tragédie ne s'est pas arrêtée à la génération des humains enlevés ici", a-t-elle déclaré après avoir visité le musée avec son conservateur Eloi Coly.

Le maire de Gorée, Augustin Senghor, a remis à Mme Yellen un certificat la nommant ambassadrice à vie de l'histoire de l'île.

L'île de Gorée était un symbole de grande importance pour les Américains d'origine africaine, attirant des milliers de visiteurs chaque année, a déclaré Joyce Hope Scott, professeur d'études afro-américaines à l'université de Boston.

"La secrétaire Yellen et d'autres personnes ont fait un choix judicieux en visitant ce site important et devraient adhérer à la représentation véridique de l'île de Gorée et de ce qu'elle représente dans l'expérience historique des Africains sur le continent et dans la diaspora", a-t-elle déclaré à Reuters.

Mme Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale, a axé son travail dans le domaine de l'économie sur la fin des disparités historiques qui ont continué à frapper les Noirs américains longtemps après l'abolition de l'esclavage en 1865. Samedi, elle a déclaré que l'Afrique et les États-Unis avaient fait d'énormes progrès, mais qu'il restait encore du travail à faire pour contrer les conséquences brutales de la traite des esclaves.

Au Trésor, Mme Yellen a maintenant mis en place un groupe de travail sur l'équité raciale qui s'est attiré l'ire des républicains, et elle et son adjoint, Wally Adeyemo, d'origine nigériane, ont travaillé dur pour améliorer les conditions économiques des communautés de couleur.

Il était essentiel de raconter l'histoire des esclaves, qui "bien que pleine de souffrance, est également pleine de persévérance et d'espoir", a déclaré Mme Yellen, citant les importantes contributions des Afro-Américains à l'économie et à la démocratie américaines.

"Avec le souvenir, je crois, peuvent venir le progrès et le renouveau", a-t-elle dit, soulignant ce qu'elle a appelé "les signes d'une vie dynamique autour de Gorée - une scène artistique de premier plan, un lieu d'éducation, et des milliers de personnes qui appellent cet endroit leur foyer".